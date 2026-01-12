Γρηγόρης Γκουντάρας για Δημήτρη Πανόπουλο: «Είναι αστείο να λέει ότι θα βάλει όρους για να συνεργαστεί με τη Ναταλία Γερμανού»

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα σχολίασαν τις εξελίξεις στα τηλεοπτικά δρώμενα και τοποθετήθηκαν στα όσα είπε ο Δημήτρης Πανόπουλος για τη Ναταλία Γερμανού.

Οι δύο παρουσιαστές του OPEN παραχώρησαν τη Δευτέρα (12.01.2026) δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Βασιλική Μπασιούρη. Μάλιστα, ο Γρηγόρης Γκουντάρας δήλωσε ότι είναι αστείο Δημήτρης Πανόπουλος να λέει ότι θα βάλει όρους για να συνεργαστεί με τη Ναταλία Γερμανού.

«Είναι αστείο να λέει ο Δημήτρης Πανόπουλος ότι θα βάλει όρους για να συνεργαστεί με τη Ναταλία Γερμανού. Ή το λες για να προκαλέσεις και να συζητηθείς, γι’ αυτό το λες, ή δεν το λες καθόλου», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας είπε στη συνέχεια: «Πάντα όταν συνεργάζεσαι με κάποιον, συνεργάζεται υπό όρους.

Όμως, όταν είσαι ο Πανόπουλος και η άλλη πλευρά είναι η Ναταλία Γερμανού, τους λες τους όρους, όχι δημόσια, αλλά εκείνη την ώρα».

«Δεν έχω μετανιώσει για ό,τι έχω κάνει ή πει. Η εμπειρία μου πλέον είναι διαφορετική. Υπό όρους θα μπορούσα ακόμη και να συνεργαστώ ξανά με την Ναταλία Γερμανού. Είναι το επάγγελμά μου και θα μπορούσα να συζητήσω τα πάντα», είχε δηλώσει πριν από μία ημέρα ο Δημήτρης Πανόπουλος.