«Η Σία Κοσιώνη θα επιστρέψει στον χρόνο που πρέπει, δεν αργεί», είπε η Μαρία Αναστασοπούλου

Μία σοβαρή περιπέτεια υγείας πέρασε η Σία Κοσιώνη και αναγκάστηκε να μείνει για αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο με πνευμονία και η Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε για την καλή της συνάδελφό.

Η γνωστή δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ πήρε εξιτήριο από το ιδιωτικό θεραπευτήριο των νοτίων προαστίων που νοσηλευόταν και τις τελευταίες ημέρες αναρρώνει στο σπίτι της. Η Σία Κοσιώνη αυτές τις δύσκολες ώρες είχε συνεχώς στο πλευρό της τα μέλη της οικογένειάς της και κυρίως τον αγαπημένο της σύζυγο Κώστα Μπακογιάννη, αλλά και τους συναδέλφους της στον ΣΚΑΪ, όπως είναι η Μαρία Αναστασοπούλου.

Η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» κι αποκάλυψε ότι η Σία Κοσιώνη θα επιστρέψει σύντομα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Οι δηλώσεις της προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (19.02.2026).

«Η Σία θα επιστρέψει στον χρόνο που πρέπει. Δεν αργεί πάρα πολύ αυτό. Την περιμένουμε πώς και πώς», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη, μεταφέρθηκε εκεί την Πέμπτη (22.01.2026) με πνευμονία και την Πέμπτη (05.02.2026) επέστρεψε στο σπίτι της.

Στην ίδια συνέντευξη η Μαρία Αναστασοπούλου αναφέρθηκε ακόμα στα νούμερα τηλεθέασης, υπογραμμίζοντας: «Υπάρχει κάποιος που στα αλήθεια, ακόμη κι αν το λέει, δεν βλέπει τα νούμερα τηλεθέασης; Δε γίνεται. Αν δεν δεις τα νούμερα να δεις αν αυτό που κάνεις έχει απήχηση ή όχι, δεν έχει κανένα νόημα».

Παράλληλα απάντησε και στο ενδεχόμενο να κάνει μία εκπομπή μαζί με τη Μαρία Μπακοδήμου.

«Το είπε η Μαρία αυτό; Από σένα το ακούω. Το μόνο που ξέρω σίγουρα είναι ότι τη συμπαθώ πάρα πολύ και έχουμε πολύ καλή σχέση», είπε για τη Μαρία Μπακοδήμου.

Τέλος, η Μαρία Αναστασοπούλου σχολίασε την τοποθέτηση του Δημήτρη Πανόπουλου που έλεγε ότι «όταν ο παρουσιαστής γίνεται ο ίδιος θέμα, έχει αποτύχει».

«Συμφωνώ στο εξής, ότι ο στόχος είναι να αναδεικνύουμε τους πρωταγωνιστές. Όταν αισθάνεσαι την ανάγκη να αναδειχθείς εσύ, σημαίνει ότι κάπου έχεις χάσει τον δρόμο… Για να είσαι καλός δημοσιογράφος δεν χρειάζεται να φοράς το κοστούμι της ενημέρωσης. Το αν είσαι σοβαρός φαίνεται στο πώς διαχειρίζεσαι τα θέματα», δήλωσε η γνωστή παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ.