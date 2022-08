Η ταινία «Θήραμα» το ολοκαίνουργιο θρίλερ – δράσης από την 20th Century Studios σε σκηνοθεσία του DanTrachtenberg (10 Cloverfield Lane) είναι τώρα διαθέσιμη αποκλειστικά στο Disney+.

Το «Θήραμα», η πιο πρόσφατη προσθήκη στη σειρά ταινιών «Κυνηγός», τοποθετείται 300 χρόνια πριν, στις περιοχές που ζει η φυλή Comanche και αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής γυναίκας, της Naru, μιας ισχυρής και ιδιαίτερα ικανής πολεμίστριας.

Έχοντας μεγαλώσει στη σκιά κάποιων από τους πιο μυθικούς κυνηγούς που τριγυρνούν στις Μεγάλες Πεδιάδες, όταν ο κίνδυνος απειλεί το στρατόπεδό της, αποφασίζει να προστατεύσει τους ανθρώπους της.

Το θήραμα το οποίο καταδιώκει και εν τέλει αντιμετωπίζει, αποδεικνύεται ένα υψηλά εξελιγμένο, εξωγήινο αρπακτικό με ένα τεχνικά ανεπτυγμένο οπλοστάσιο, οδηγώντας σε μια μοχθηρή και τρομακτική αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο αντιπάλους.

Το «Θήραμα» σε σκηνοθεσία του Dan Trachtenberg, σενάριο του Patrick Aison (Jack Ryan, Treadstone), και παραγωγή των John Davis (Περιπέτεια στη Ζούγκλα, Ο Κυνηγός), Jhane Myers (Monsters of God) και Marty Ewing (It: Chapter Two), με τους Lawrence Gordon (Watchmen), Ben Rosenblatt (Snowpiercer), James E. Thomas, John C. Thomas και Marc Toberoff (Fantasy Island) στην εκτέλεση παραγωγής.

Οι σκηνοθέτες δεσμεύτηκαν να δημιουργήσουν μια ταινία που θα απεικονίζει με ακρίβεια και αυθεντικότητα την καθημερινότητα της φυλής Comanche.

Ως αποτέλεσμα, στην ταινία συμμετέχει ως παραγωγός ένας ιθαγενής με καταγωγή από τη φυλή Comanche (Myers), ενώ το καστ αποτελείται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από αυτόχθονες, συμπεριλαμβανομένης της Amber Midthunder και του νεοφερμένου Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush και Julian Black Antelope.

Στην ταινία επίσης πρωταγωνιστεί ο Dane DiLiegro (American Horror Stories) ως Κυνηγός.