Κατερίνα Καινούργιου: Το τέλος της καριέρας της και η αποκάλυψη για τη βάφτιση της κόρης της

Η Κατερίνα Καινούργιου είναι ένας άνθρωπος εξωστρεφής που λατρεύει να μοιράζεται όσα σκέφτεται με τους αγαπημένους της τηλεθεατές. Αυτό κάνει, λοιπόν, πολύ συχνά μέσω της εκπομπής «Super Κατερίνα» που παρουσιάζει στον ALPHA.

Το πρωί της Τρίτης (02.12.2025) η γνωστή παρουσιάστρια είχε εξομολογητική διάθεση και αποκάλυψε όχι ένα αλλά ζητήματα που την απασχολούν. Από τη μία η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στο τέλος της καριέρας της στην τηλεόραση και ταυτόχρονα δήλωσε ότι η βάφτιση της κόρης της θα γίνει σε ένα συγκεκριμένο μοναστήρι.

«Δεν θέλω να κάνω για πολλά χρόνια ακόμα τηλεόραση. Θα κάνω για κάποια σίγουρα, γιατί το αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω, αλλά μετά θέλω να είμαι επιχειρηματίας. Ετοιμάζω κάτι που έχω ξαναπεί με καλλυντικά, με το εξωτερικό. Πολύ σύντομα αυτό θα ανακοινωθεί. Θα ήθελα στο μέλλον να έχω τη δικιά μου σειρά καλλυντικών. Δεν το λέω ότι θα το κάνω τώρα. Ξέρω ότι μια δεκαετία μπορώ και να την έχω, αλλά δεν θέλω να είμαι σε αυτό για πάντα», αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Παράλληλα, η εγκυμονούσα οικοδέσποινα της «Super Κατερίνας» δήλωσε ότι το παιδάκι που περιμένει και είναι κοριτσάκι πρόκειται να βαφτιστεί σε ένα μοναστήρι, το οποίο δε βρίσκεται στην Αίγινα.

«Δε θα γίνει στην Αίγινα η βάφτιση. Το παιδάκι, με το καλό, το έχω τάξει. Το έχω τάξει σε συγκεκριμένο μοναστήρι. Όταν το τάζεις κάπου καλό είναι να το βαφτίσεις εκεί που το τάζεις», δήλωσε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Εν τω μεταξύ, η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μία επίσκεψη στον γυναικολόγο της και δημοσίευσε και μία φωτογραφία από τις εξετάσεις που έκανε.