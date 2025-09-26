Κώστας Τσουρός για Σταύρο Μπαλάσκα: «Αυτό που είδα με ξάφνιασε και δεν μου άρεσε καθόλου»

Την αυθόρμητη κίνηση του Σταύρου Μπαλάσκα να δείξει γυμνό το στήθος του στον τηλεοπτικό αέρα έκρινε με τον δικό του τρόπο ο Κώστας Τσουρός.

Το απόγευμα της Παρασκευής (26.09.2025) ο παρουσιαστής της εκπομπής «Το ‘χουμε» σχολίασε τον αστυνομικό αναλυτική, ο οποίος αποφάσισε κατά τη διάρκεια του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 να σηκώσει τη μπλούζα του. Το εν λόγω περιστατικό με τον Σταύρο Μπαλάσκα προβλήθηκε και σχολιάστηκε από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού.

«Προσπαθώ να μπω στη θέση του Γιώργου Λιάγκα, ενδεχομένως εκείνη την ώρα γέλασε για να μην προσβάλλει και τον συνεργάτη του. Το θέμα είναι να μην προσβάλλεις τον συνεργάτη ή να μην προσβάλλεις το τηλεοπτικό κοινό;», είπε ο Κώστας Τσουρός με τον Χάρη Λεμπιδάκη να αναφέρει ότι αμέσως μετά ακολούθησε αμηχανία στο πλατό την ώρα των διαφημίσεων.

«Εγώ μπορώ να καταλάβω ότι αφήνοντας κάτι να περάσει, δε θες να το υπερτονίσεις. Μπορεί ο Γιώργος Λιάγκας να είχε εκείνη τη στιγμή στο μυαλό του, άσε τώρα το έκανε, ας μην το υπερτονίσω. Όταν όμως αρχίζει και γίνεται θέμα, τότε οφείλεις στον αέρα της εκπομπής σου – και καλά έκανε ο Γιώργος – να πεις ότι πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη, γιατί ήταν αντιαισθητικό αυτό που έκανες. Όταν κάνεις μια ζωντανή εκπομπή δεν μπορείς να τα συντονίσεις όλα στο μυαλό σου εκείνη την ώρα. Παθαίνεις και λίγο σοκ. Κι εγώ αν μου κατέβαζες το παντελόνι θα πάθαινα σοκ», απάντησε ο παρουσιαστής στον Χάρη Λεμπιδάκη.

«Ο Σταύρος Μπαλάσκας ήταν στο αστυνομικό σώμα και για αυτό και έδειξε το σώμα του», είπε ακόμα ο Κώστας Τσουρός με χιούμορ, αναφέροντας ακόμα: «Αυτό που είδα με ξάφνιασε και δεν μου άρεσε καθόλου».

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της ίδιας ημέρας ο Σταύρος Μπαλάσκας αιφνιδίασε το πάνελ της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, όταν ξαφνικά σήκωσε τη μπλούζα που φορούσε για να φανεί το στήθος του. Μάλιστα, ο Γιώργος Λιάγκας παρενέβη και ζήτησε συγγνώμη από το τηλεοπτικό κοινό για τις εικόνες.

«Ο κόσμος σε συγκρίνει με τον Καλλιακμάνη, είστε οι δύο αστυνομικοί που βγαίνουν και ενημερώνουν τον κόσμο. Ο Καλλιακμάνης έχει βγει γυμνός να μαζέψει σοδειές και υπάρχει παν – λαϊκή απαίτηση να σε δουν σε αντίστοιχες αγροτικές εργασίες με τέτοιο τρόπο», ήταν η ατάκα του Γιώργου Λιάγκα που «πυροδότησε» την αντίδραση του Σταύρου Μπαλάσκα.