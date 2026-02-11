Λάκης Λαζόπουλος: Το «Ferto» του Ακύλα μου θύμισε τον πατέρα μου που έλεγε «φέρε αυτό, φέρε το άλλο»

Με Akyla και «Ferto» άρχισε ο Λάκης Λαζόπουλος το πρώτο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για το 2026 μέσα από τη συχνότητα του MEGA. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έκανε στον «τηλεοπτικό αέρα» και μία εξομολόγηση από τα παιδικά του χρόνια σε σχέση με το τραγούδι που προβάλει ως φαβορί για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.

Καθώς η χθεσινή (11.02.2026) βραδιά είχε έντονο χρώμα από Eurovision, ο Λάκης Λαζόπουλος πήρε την «πάσα» από τον Α’ Ημιτελικό για τον εθνικό τελικό και αναφέρθηκε στο «Ferto» του Akyla, με μία προσωπική χροιά, την πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για τη νέα χρονιά, σταθερά από το Μεγάλο Κανάλι.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «φερ’ το, φερ’ το, φερ’ το! Το ‘φερα το ’26, κυρία μου, το ‘φερα. Λύσσαξες να ‘ρθει και ήρθε! Καλή χρονιά είπαμε; Δεν είπαμε. Ναι, και που την είπα… έγινε; Θα είναι; Μπήκε ο καινούργιος χρόνος. Βροχές, καταιγίδες, αέρηδες».

«Αυτό το ”φέρε, φέρε, Ferto, Ferto”, μόλις το άκουσα, μου θύμισε τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου έμπαινε εξαντλημένος από τη δουλειά και, μόλις έμπαινε, καθόταν στο κρεβάτι και άρχιζε. Φέρε το αυτό, φέρε το και ψάχναμε όλοι να δούμε τι στο διάολο θέλει. Πιάναμε τη μπανάνα και ήθελε το ψαλίδι, τρέχαμε σαν τρελοί και ‘γω και η μάνα μου και ο αδελφός μου για να του τα φέρουμε».

«Μια μέρα μου λέει ”φερτο, παιδί μου, φέρτο”, βγαίνω στον δρόμο, πιάνω έναν άγνωστο και του λέω ”έλα μέσα, σε θέλει ο πατέρας μου”. Με ρώτησε απορημένος και του ‘πα… ”μπες μέσα και βρείτε τα, δεν ξέρω”», θυμήθηκε με χιούμορ, ο Λάκης Λαζόπουλος στο νέο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» του MEGA.