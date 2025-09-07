«Λίλο & Στιτς»: Διαθέσιμη για απόλαυση στο Disney+ η live action ταινία που ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια στο box office

H live-action ταινία – φαινόμενο, «Λίλο & Στιτς» είναι γεγονός και ήρθε για να «μείνει» στο Disney+. Η ταινία που κατάφερε να ξεπεράσει σε εισπράξεις το 1 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office είναι διαθέσιμοι για όσους κρατούν την παιδικότητά τους καλά «φυλαγμένη».

Η νέα ταινία υπόσχεται να προσφέρει στους τυχερούς που έχουν Disney+, απίστευτη απόλαυση και πολύ γέλιο. Μαζί με την «οχάνα» σας θα μπορείτε και εσείς να ζήσετε μία αξέχαστη περιπέτεια γεμάτη χάος, γοητεία και ομορφιά.

Πρόκειται για την πρώτη ταινία στην Motion Picture Association (MPA) που φτάνει αυτό το ορόσημο για το 2025. Μετά το ρεκόρ εισπράξεων των 183 εκατομμυρίων δολαρίων το Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας της, η ταινία αναδείχθηκε η πιο εμπορική κυκλοφορία της MPA για το 2025 παγκοσμίως.

Η live-action επανέκδοση της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney, φέρνει νέα ενέργεια στην ξεκαρδιστική και συγκινητική ιστορία της μοναχικής Λίλο και του αντισυμβατικού, υιοθετημένου «κατοικίδιου» της, Στιτς, ενός σκανδαλιάρικου εξωγήινου κουταβιού που βοηθά την διαλυμένη οικογένειά της να σμίξει ξανά.

Τα πλούσια, τροπικά τοπία της Χαβάης προσφέρουν τόσο φιλόξενα και ζεστά σκηνικά όσο η «οικογένεια» που η Λίλο και ο Στιτς δημιούργησαν μαζί. Η ταινία τιμά αυθεντικά, τον πολιτισμό και την ομορφιά της Χαβάης.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ Dean Fleischer Camp, ενώ πρωταγωνιστούν οι Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham και Chris Sanders, μαζί με τους Courtney B. Vance και Zach Galifianakis, με την Maia Kealoha να κάνει το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη.

Οι λάτρεις της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων, «Λίλο & Στιτς», μπορούν να ξαναζήσουν τη μαγεία, με την πλήρη συλλογή περιεχομένου «Λίλο & Στιτς», που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο Disney+. Το franchise συνεχίζει να συγκινεί, να ψυχαγωγεί και να κερδίζει τις καρδιές μικρών και μεγάλων σε όλο τον κόσμο, καθώς η συνέχεια της ταινίας βρίσκεται ήδη σε παραγωγή.