«Λίλο και Στιτς» η live action ταινία – φαινόμενο έρχεται στο Disney+

Ένα νέο κύμα διασκέδασης και γέλιου έρχεται στο Disney+, με τη live-action ταινία-φαινόμενο, «ΛΙΛΟ & ΣΤΙΤΣ».

Η ταινία «ΛΙΛΟ & ΣΤΙΤΣ», με εισπράξεις που ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office, έρχεται 3 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά στο Disney+.

Παρακολουθήστε αυτή την υπέροχη ταινία μαζί με την «οχάνα» σας και απολαύστε μια αξέχαστη περιπέτεια γεμάτη χάος, γοητεία και ομορφιά.

Η ταινία «ΛΙΛΟ & ΣΤΙΤΣ» της Disney, αφού ξεπέρασε επίσημα τις εισπράξεις του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο παγκόσμιο box office, είναι η πρώτη ταινία στην Motion Picture Association (MPA) που φτάνει αυτό το ορόσημο για το 2025.

Μετά το ρεκόρ εισπράξεων των 183 εκατομμυρίων δολαρίων το Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας της, η ταινία αναδείχθηκε η πιο εμπορική κυκλοφορία της MPA για το 2025 παγκοσμίως.

Η live-action επανέκδοση της κλασσικής ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney, φέρνει νέα ενέργεια στην ξεκαρδιστική και συγκινητική ιστορία της Λίλο και του αντισυμβατικού, υιοθετημένου «κατοικίδιου» της, Στιτς.

Τα πλούσια, τροπικά τοπία της Χαβάης, προσφέρουν τόσο φιλόξενα και ζεστά σκηνικά, όσο η «οικογένεια» που η Λίλο και ο Στιτς δημιούργησαν μαζί, ενώ παράλληλα η ταινία τιμά αυθεντικά, τον πολιτισμό και την ομορφιά της Χαβάης.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ Dean Fleischer Camp, ενώ πρωταγωνιστούν οι Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham και Chris Sanders, μαζί με τους Courtney B. Vance και Zach Galifianakis, με την Maia Kealoha να κάνει το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη.

Οι fans της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων, «ΛΙΛΟ & ΣΤΙΤΣ», μπορούν να ξαναζήσουν τη μαγεία, με την πλήρη συλλογή περιεχομένου «ΛΙΛΟ & ΣΤΙΤΣ», τώρα διαθέσιμη, αποκλειστικά στο Disney+. Με περισσότερες από 640 εκατομμύρια ώρες προβολής παγκοσμίως, το franchise συνεχίζει να συγκινεί, να ψυχαγωγεί και να κερδίζει τις καρδιές μικρών και μεγάλων σε όλο τον κόσμο, καθώς η συνέχεια της ταινίας βρίσκεται ήδη σε παραγωγή.

Σύνοψη ταινίας

Βιώστε αυτήν την ξεκαρδιστικά αστεία και συγκινητική live-action επανέκδοση της λατρεμένης κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney. Όταν η μοναχική ΛΙΛΟ υιοθετεί τον ΣΤΙΤΣ, ένα σκανδαλιάρικο εξωγήινο «κουτάβι», εκείνος βοηθά τη διαλυμένη οικογένειά της να ξανασμίξει, προκαλώντας, όμως, ξεκαρδιστικό χάος και διασκεδαστικές αταξίες στα νησιά της Χαβάης.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.