Μαρία Μπακοδήμου: «Ήθελα πάντα να κάνω τον “Αδύναμο κρίκο”, θα είμαι αυστηρή στο ρόλο μου»

Για το νέο τηλεοπτικό βήμα μίλησε η Μαρία Μπακοδήμου, η οποίο αναμένεται να παρουσιάσει στο OPEN το γνωστό τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος», που είχε παρουσιάσει στο παρελθόν με επιτυχία τόσο η Έλενα Ακρίτα όσο και ο Τάσος Τρύφωνος.

Η γνωστή παρουσιάστρια παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα το πρωί της Κυριακής (14.12.2025). Η Μαρία Μπακοδήμου μίλησε για τον «Αδύναμο κρίκο» που θα παρουσιάσει στο OPEN.

«Ήθελα πάντα να κάνω τον Αδύναμο Κρίκο, θα είμαι αυστηρή στο ρόλο μου», είπε αρχικά η Μαρία Μπακοδήμου.

Η Μαρία Μπακοδήμου είπε στη συνέχεια: «Με προβλημάτισε το πρόγραμμά μου γιατί πλέον είμαι και life coach, αλλά βρέθηκε λύση. Μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων που κάνουμε life coaching, βλέπω και δικά μου κομμάτια.

Δεν μου έλειψε η τηλεόραση, δεν βρίσκω κάπου εμένα στις εκπομπές που υπάρχουν. Στην ελληνική τηλεόραση μου λείπει να ακούσω κάτι χρήσιμο, δεν με ενδιαφέρουν οι κόντρες και η αυτοαναφορικότητα. Δεν βλέπω χιούμορ στην ελληνική τηλεόραση».