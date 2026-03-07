Μαρία Μπεκατώρου: «Αν μου δινόταν η ευκαιρία να επιλέξω, δε θα ήθελα να ξανακάνω πρωινό»

Για το είδος εκπομπής που δε θα ήθελε να ξαναπαρουσιάσει στην τηλεόραση μίλησε η Μαρία Μπεκατώρου, αποκαλύπτοντας ότι αυτό δεν είναι άλλο από το πρωινό.

Η γνωστή παρουσιάστρια για χρόνια κρατούσε τα ηνία της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης του Τηλεάστυ, ενώ έχει δοκιμαστεί και σε άλλα είδη εκπομπών. Η Μαρία Μπεκατώρου που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει με επιτυχία το τηλεπαιχνίδι «The Chase» στο MEGA έκανε δηλώσεις στην εκπομπή του Λάμπου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου στο Open.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω πει ότι βιοπορίζομαι από την τηλεόραση, οπότε δεν μπορώ να λέω ότι δεν θα ξανακάνω συγκεκριμένα είδη εκπομπών. Αλλά αν μου δινόταν η ευκαιρία να επιλέξω, δε θα ήθελα να ξανακάνω πρωινό. Πιεζόμουν», δήλωσε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», είπε αρχικά.

«Εννοείται πως θα ξανάκανα βραδινό, ένα ωραίο σόου καλοστημένο, με ωραίους συντελεστές. Χαίρομαι που επιστρέφει το YFSF στην τηλεόραση. “Παιδί” μου είναι αλλά τι να κάνουμε; Τα “παιδιά αλλάζουν”. Κάθε παρουσιαστής βάζει την ταυτότητά του σε αυτό, καθένας έχει την αξία του και δίνει τον καλύτερό του εαυτό», δήλωσε ακόμα η Μαρία Μπεκατώρου.

Παράλληλα η Μαρία Μπεκατώρου αναφέρθηκε και στην τηλεοπτική επιστροφή του Νίκου Μουτσινά.

«Επιτέλους επιστρέφει στην τηλεόραση και ο Νίκος Μουτσινάς. Τον λατρεύω, αξίζει πολλά και είχαμε μία μαγική συνεργασία στον ΑΝΤ1. Μου λείπει λίγο από τη ζωή μου, καθένας έχει τραβήξει τον δικό του δρόμο και χανόμαστε», είπε για τον παρουσιαστή που κάνει ένα νέο ξεκίνημα στο STAR.