Μπαμπά σ’ αγαπώ: Αυτοί είναι οι χαρακτήρες της νέας σειράς του Alpha – Δείτε το trailer

Κανείς δεν σου λέει τι κάνεις όταν γίνεσαι μπαμπάς. Δεν υπάρχει manual πατρότητας. Υπάρχει μόνο αγάπη, σκορπισμένα παιχνίδια παντού, παιδικά σακίδια και ένα νηπιαγωγείο στις 08:00 το πρωί. Μέσα από το trailer της νέας οικογενειακής κομεντί του Alpha «Μπαμπά, σ’αγαπώ», που έρχεται σύντομα στις οθόνες μας, γνωρίζουμε τους τρεις μπαμπάδες, δηλαδή τον Νίκο, τον Δημήτρη και τον Ηρακλή. Τρεις εντελώς διαφορετικές ζωές μεταξύ τους αλλά μία κοινή καθημερινή στάση: η είσοδος του νηπιαγωγείου.

Ο Δημήτρης (Αναστάσης Ροϊλός) είναι ένας γοητευτικός εργένης, ο οποίος γίνεται μπαμπάς από τη μια στιγμή στην άλλη, όταν μια πρώην του αφήνει ξαφνικά στο κατώφλι του τον πεντάχρονο γιο τους, τον Βίκτωρα. Από την άλλη, ο Νίκος (Μιχάλης Βαλάσογλου) είναι ο «τέλειος» οικογενειάρχης, αυτός που ακροβατεί ανάμεσα στην οικογένεια με τη πρώην γυναίκα του, Βιργινία και την καινούρια που θέλει να αρχίσει με τη Στέλλα, τη νέα του σύντροφο. Ο Ηρακλής (Βασίλης Μηλιώνης) έχοντας χάσει τη γυναίκα του, μεγαλώνει μόνος τον μικρό Στέλιο και έρχεται σε σύγκρουση με τους παππούδες του παιδιού, σε μια μάχη αγάπης, ορίων και δεύτερων ευκαιριών. Μέσα από διασκεδαστικές, συναισθηματικές αλλά κυρίως «μπαμπαδίσιες» καταστάσεις, το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» του Alpha φωτίζει με χιούμορ και συναίσθημα μια πλευρά της οικογένειας που σπάνια μπαίνει στο επίκεντρο: τον πατέρα της νέας εποχής.

Γιατί όλοι ξέρουμε τι «πρέπει» να κάνει μια μητέρα αλλά o πατέρας; Υπάρχει «πατρικό ένστικτο»; Κι αν ναι, πότε θα λειτουργήσει; Και μέχρι τότε, μήπως μπορεί κάποιος να τους δώσει ένα εγχειρίδιο ή να φτιάξει ένα ΑΙ Πατρότητας για να ξέρουν πώς θα βγάλουν τη μέρα;

Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» είναι μια σειρά για μπαμπάδες που μαθαίνουν στην πορεία. Για τις φιλίες που γεννιούνται απρόσμενα. Για τα λάθη που γίνονται αγκαλιές. Και για εκείνες τις μικρές στιγμές που κάνουν τη λέξη «μπαμπάς» την πιο τρυφερή του κόσμου.

Οι χαρακτήρες

Νίκος (Μιχάλης Βαλασόγλου)

Ο Νίκος είναι ένας οικογενειάρχης, που ερωτεύτηκε για δεύτερη φορά, κι έχει δυο κόρες από την πρώτη του σύζυγο, τη Βιργινία ενώ προσπαθεί να κάνει παιδάκι με την καινούρια σύντροφο του, τη Στέλλα. Ισορροπεί σε τεντωμένο σκοινί προσπαθώντας να ικανοποιήσει και τη Στέλλα που θέλει να ξεκινήσει μια καινούρια οικογένεια μαζί του αλλά και τις κόρες του, την πεντάχρονη Σοφία και την έφηβη Ζωή, ώστε να μην αισθανθούν ότι τις εγκατέλειψε παρότι ο γάμος του με τη μητέρα τους δε συνεχίζεται. Ο Νίκος είναι ο «Μπάμπα-Τρέχας».

Βιργινία (Ευσταθία Τσαπαρέλη)

Η Βιργινία είναι μια δυναμική γυναίκα, διευθύντρια του νηπιαγωγείου και πρώην σύζυγος του Νίκου, που την πλήγωσε όταν της ζήτησε να χωρίσουν επειδή ερωτεύτηκε τη Στέλλα, και καθώς είναι ακόμα ερωτευμένη μαζί του, δεν αποδέχεται τη σχέση του με την καινούρια σύντροφο του. Δεν έχει καταφέρει να συγχωρήσει τον Νίκο που την απάτησε με μια γυναίκα πολύ νεότερη από αυτήν και τον εκδικείται ακόμα με κάθε τρόπο.

Στέλλα (Νάντια Κατσούρα)

Η νέα σύντροφος του Νίκου, η Στέλλα είναι μια ελκυστική, ζεστή και αυθόρμητη γυναίκα που αναζητά συναισθηματική ασφάλεια και σταθερότητα, που νόμιζε ότι βρήκε όταν ερωτεύτηκε τον Νίκο, τον οποίο αγαπάει πραγματικά, παρά τα καψόνια που του κάνει. Όμως ο Νίκος έχει ακόμα πολλές συναισθηματικές αποσκευές και δεσμεύσεις από την παλιά του ζωή και η αγάπη της Στέλλας και εκείνου θα δοκιμαστεί από αυτό.

Σοφία (Ζωή Πυλιώτη)

Η πεντάχρονη κόρη του Νίκου και της Βιργινίας έχει μεγάλη αδυναμία στον μπαμπά της και θα κάνει Ο,ΤΙ περνάει από το χέρι της για να αφήσει τη Στέλλα και να γυρίσει πίσω στο σπίτι τους.

Δημήτρης (Αναστάσιος Ροϊλός)

Ο Δημήτρης είναι ένας αλαζονικός, φιλόδοξος εργένης που έχει μάθει να κυνηγάει ωραίες γυναίκες και επαγγελματικές επιτυχίες αλλά όλη του η ζωή θα αλλάξει όταν η Κατερίνα, μια από τις σύντομες γνωριμίες τους αφήσει στο σπίτι του τον Βίκτωρα, προϊόν της σχέσης μιας βραδιάς τους. Αιώνιος έφηβος, ένας σύγχρονος Πίτερ-Παν, ο Δημήτρης είναι πολύ ανώριμος και καθόλου έτοιμος να μεγαλώσει ένα παιδί, όμως ο μικρός Βίκτωρας, σιγά-σιγά θα τον κερδίσει και θα τον βοηθήσει να ανακαλύψει τη χαρά της πατρότητας. Ο Δημήτρης είναι ο «Μπάμπα-Φεύγας».

Ελένη (Λένα Μποζάκη)

Η Ελένη είναι μια γοητευτική, ρομαντική κοπέλα που εργάζεται σα νηπιαγωγός στον παιδικό σταθμό και προσπαθώντας να βοηθήσει τον Δημήτρη να τα βγάλει πέρα με τον Βίκτωρα, σιγά-σιγά τον ερωτεύεται.

Παυλίνα (Δήμητρα Σιγάλα)

Η Παυλίνα είναι η ελκυστική, μεγαλύτερης ηλικίας προϊσταμένη του Δημήτρη, που δεν έχει παιδιά και έχει αφιερώσει τη ζωή της στην επαγγελματική της ανάπτυξη. Ο Δημήτρης της αρέσει και στο παρελθόν έχουν υπάρξει και μαζί για σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά προσπαθεί να συγκρατεί τον εαυτό της και να βάλει όρια στη σχέση τους.

Κώστας (Ιωάννης Απέργης)

Ο Κώστας είναι υδραυλικός και γείτονας του Δημήτρη κι αναλαμβάνει χρέη baby- sitter για τον μικρό Βίκτωρα, όταν ο Δημήτρης είναι αναγκασμένος να τρέχει από δουλειά σε γυναικοδουλειά.

Βίκτωρας (Ιάσονας Τσιώνης)

Ο 5χρονος Βίκτωρας βρίσκεται ξαφνικά στην πόρτα του Δημήτρη μαζί με την μητέρα του, Κατερίνα, η οποία τον αφήνει και φεύγει. Ο Βίκτωρας είναι μπερδεμένος και του λείπει η μαμά του όμως σιγά σιγά κάνει με τον Δημήτρη την τέλεια ομάδα.

Ηρακλής (Βασίλης Μηλιώνης)

Ο Ηρακλής είναι ένας μπαμπάς πολύ νεανικός, που έχει χάσει τη γυναίκα του την Αλίκη και μεγαλώνει το γιο του, Στέλιο, μόνος του. Η αγάπη του για τα πάρτι, το αλκοόλ και τα φρουτάκια θα οδηγήσουν τους γονείς της γυναίκας του να διεκδικήσουν δικαστικά την επιμέλεια του παιδιού. Ο Ηρακλής είναι ο «Μπάμπα- Χάχας».

Τζένη (Θεόβη Στύλλου)

Η Τζένη είναι η όμορφη δικηγόρος που μένει στο διαμέρισμα κάτω από τον Ηρακλή. Ενώ αρχικά θέλει να του κάνει μήνυση για τη φασαρία που κάνει, αργότερα θα αναλάβει να τον εκπροσωπήσει στη δικαστική μάχη εναντίον των πεθερικών του για την επιμέλεια του Στέλιου.

Ευριπίδης (Δημήτρης Μαυρόπουλος)

Ο Ευριπίδης είναι ο παππούς του Στέλιου και πεθερός του Ηρακλή καθώς και ισχυρός επιχειρηματίας. Προέρχεται από παραδοσιακά πλούσια οικογένεια και είναι παντρεμένος για πολλά χρόνια με τη Τζούλια, με την οποία έκανε την αποθανούσα Αλίκη (μητέρα του Στέλιου) και την Μαίρη. Η σύγκρουση τους με τον Ηρακλή είναι ένας τρόπος και για τους δύο να διαχειριστούν τον πόνο και τον θυμό τους από το χαμό της Αλίκης.

Τζούλια (Πηνελόπη Μαρκοπούλου)

Η Τζούλια, είναι η σύζυγος του Ευριπίδη και πεθερά του Ηρακλή. Είναι εξαιρετικά αξιοπρεπής και άξια, και συχνά καλείται να «μαλακώσει» τον Ευριπίδη και να τον βγάλει απ’ το δρόμο της σύγκρουσης με τον Ηρακλή.

Μαίρη (Ελένη Σακκά)

Η Μαίρη είναι η μικρότερη κόρη του Ευριπίδη και της Τζούλιας καθώς και το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Είναι αδελφή της μακαρίτισσας γυναίκας του Ηρακλή αλλά θα τον στηρίξει και στην συνέχεια θα τον διεκδικήσει ερωτικά.

Πανούλης (Γιώργης Παρταλίδης)

Στο πλευρό του Ηρακλή βρίσκεται ο αφοσιωμένος φίλος του και ψυχή διαμάντι Πανούλης που εργάζεται και στην καντίνα με “βρώμικα” του Ηρακλή αλλά και γενικά θα έδινε και την ψυχή του για τον Ηρακλή και τον Στέλιο.

Στέλιος (Θοδωρής Μαρουλάκης)

Ο 5χρονος Στέλιος έχει τεράστια αδυναμία στον μπαμπά του, Ηρακλή. Είναι ανεξάρτητος κι έχει μάθει να φροντίζει μόνος τους τον εαυτό του αλλά και τον μπαμπά του. Περνάει τέλεια με τον Ηρακλή κι όταν οι παππούδες του, παίρνουν την κηδεμονία του με το ζόρι, βρίσκει πάντα τρόπους να επικοινωνεί με τον μπαμπά του.

Συντελεστές

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ελένη Σακκά, Μορτ Κλωναράκη, Ιωάννης Απέργης και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

Παραγωγή: Arcadia Media