Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενα επεισόδια: Ευριπίδης και Ηρακλής συγκρούονται για ακόμη μία φορά

Εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της νέας σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ' αγαπώ» που θα προβληθεί την Τετάρτη (03.04.2026) στις 21:00 το βράδυ.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 21:00

Επεισόδιο 24: «Όταν τα γυαλιά αρχίσουν να σπάνε» – Το ψέμα της Στέλλας ότι ο Νίκος έχει βρει άλλη γυναίκα οδηγεί τη Βιργινία μακριά του και όλο και πιο κοντά στην αγκαλιά του Μανώλη. Απ’ την άλλη ο Νίκος δεν έχει πάρει είδηση το παιχνίδι που παίζεται εις βάρος του και απλώς ανησυχεί αν η Στέλλα έχει βάλει στόχο να τον ξεκάνει. Ο Δημήτρης πρέπει να φύγει για Σαββατοκύριακο με την Παυλίνα για δουλειά αλλά δεν έχει πουθενά ν’ αφήσει τον Βίκτωρα και προσπαθεί να μη ζητήσει και πάλι τη βοήθεια της Ελένης. Ο Ευριπίδης ανακαλύπτει τη Μαίρη στο σπίτι του Ηρακλή και οι δυο άντρες συγκρούονται για μία ακόμα φορά.

Τέλος, η Ελένη συνεχίζει να καταπιέζεται από το βάρος του μυστικού που κρύβει απ’ τον Δημήτρη αλλά η λύτρωση θα έρθει από εκεί που δεν το περιμένει… Μήπως όμως θα είναι αργά; Όταν τα γυαλιά αρχίσουν να σπάνε, οι ήρωες του Μπαμπά σ’ Αγαπώ θα έρθουν αντιμέτωποι με τις πιο εύθραυστες ευαισθησίες τους… άλλοι θα βρουν το φως που αντανακλάται στο γυαλί, κι άλλοι θα κοπούν…

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.