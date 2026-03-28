Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενα επεισόδια: Η Ελένη είναι έτοιμη να ομολογήσει στον Δημήτρη ότι αλλοίωσε το τεστ DNA

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της νέας σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθούν τη Δευτέρα και την Παρασκευή (30.03.2026 και 03.04.2026) στις 21:00 το βράδυ.

Η Στέλλα αποφασίζει να ανάψει ένα φως και ρωτάει τον Νίκο ευθέως αν είναι ακόμα ερωτευμένος με τη Βιργινία. Η Ελένη είναι έτοιμη να ομολογήσει στον Δημήτρη ότι αλλοίωσε το τεστ DNA και τα κεριά που άναψε η Τζένη θα οδηγήσουν εκείνη και τον Ηρακλή σε απρόσμενες περιπέτειες. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Μπαμπά σ’ αγαπώ.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 21:00

Επεισόδιο 23: «Το τέρας στο σκοτάδι» – Όλοι φοβόμαστε το τέρας στο σκοτάδι, αλλά η Στέλλα αποφασίζει να ανάψει ένα φως και ρωτάει τον Νίκο ευθέως αν είναι ακόμα ερωτευμένος με τη Βιργινία. Η Ελένη είναι έτοιμη να ομολογήσει στον Δημήτρη ότι αλλοίωσε το τεστ DNA και τα κεριά που άναψε η Τζένη θα οδηγήσουν εκείνη και τον Ηρακλή σε απρόσμενες περιπέτειες. Η Τζούλια αναμετράται με τους φόβους της όταν πιέζει τον Ευριπίδη να δώσει μια έξτρα επίσκεψη την εβδομάδα στον Ηρακλή, η Βιργινία πληροφορείται την ύπαρξη μιας νέας γυναίκας στη ζωή του Νίκου ενώ ο Δημήτρης δείχνει να έχει ξεπεράσει τους δικούς του καθώς αρχίζει σιγά-σιγά να προσαρμόζεται στο ρόλο της πατρότητας και στη ζωή με τον Βίκτωρα.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 21:00

Επεισόδιο 24: «Όταν τα γυαλιά αρχίσουν να σπάνε» – Το ψέμα της Στέλλας ότι ο Νίκος έχει βρει άλλη γυναίκα οδηγεί τη Βιργινία μακριά του και όλο και πιο κοντά στην αγκαλιά του Μανώλη. Απ’ την άλλη ο Νίκος δεν έχει πάρει είδηση το παιχνίδι που παίζεται εις βάρος του και απλώς ανησυχεί αν η Στέλλα έχει βάλει στόχο να τον ξεκάνει. Ο Δημήτρης πρέπει να φύγει για Σαββατοκύριακο με την Παυλίνα για δουλειά αλλά δεν έχει πουθενά ν’ αφήσει τον Βίκτωρα και προσπαθεί να μη ζητήσει και πάλι τη βοήθεια της Ελένης. Ο Ευριπίδης ανακαλύπτει τη Μαίρη στο σπίτι του Ηρακλή και οι δυο άντρες συγκρούονται για μία ακόμα φορά.

Τέλος, η Ελένη συνεχίζει να καταπιέζεται από το βάρος του μυστικού που κρύβει απ’ τον Δημήτρη αλλά η λύτρωση θα έρθει από εκεί που δεν το περιμένει… Μήπως όμως θα είναι αργά; Όταν τα γυαλιά αρχίσουν να σπάνε, οι ήρωες του Μπαμπά σ’ Αγαπώ θα έρθουν αντιμέτωποι με τις πιο εύθραυστες ευαισθησίες τους… άλλοι θα βρουν το φως που αντανακλάται στο γυαλί, κι άλλοι θα κοπούν…

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.