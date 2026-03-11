Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενα επεισόδια: Ο Νίκος μαθαίνει πως οι φίλες της Βιργινίας τον υποτιμούν

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της νέας σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθούν την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2026 και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 στις 21:00 το βράδυ.

Ο Νίκος μπαίνει στο οικογενειακό laptop και βλέπει σε συνομιλία της Βιργινίας με φίλες της φωτογραφίες από το ραντεβού της με τον Μανώλη αλλά και τα σχόλια των φιλενάδων της που υποτιμούν τον Νίκο. Ο Ηρακλής προσπαθεί να δει τον Στέλιο στο νηπιαγωγείο, όμως τα πράγματα δεν πάνε όπως έχουν υπολογίσει. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, Μπαμπά σ’ αγαπώ.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Πέμπτη 12 Μαρτίου

Επεισόδιο 15: «όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια» – Ο Δημήτρης κι η Ελένη εξακολουθούν να χωρίζουν κάθε πέντε λεπτά από το φόβο τους να μην πληγωθούν μπροστά σε έναν έρωτα πιο μεγάλο από ό,τι έχουν ζήσει. Ο Νίκος μπαίνει στο οικογενειακό laptop και βλέπει σε συνομιλία της Βιργινίας με φίλες της φωτογραφίες από το ραντεβού της με τον Μανώλη αλλά και τα σχόλια των φιλενάδων της που υποτιμούν τον Νίκο. Ο Ηρακλής προσπαθεί να δει τον Στέλιο στο νηπιαγωγείο, όμως τα πράγματα δεν πάνε όπως έχουν υπολογίσει. Και η Βιργινία λέει ψέματα στο Νίκο ότι προχώρησε «στο ψητό» με τον Μανώλη.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Παρασκευή 13 Μαρτίου

Επεισόδιο 16: «Η ευτυχία των άλλων» – Η Παυλίνα κάνει μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στο σπίτι του Δημήτρη, που πέφτει σα κοτρώνα στα ήρεμα νερά της σχέσης Δημήτρη-Ελένης, που επιτέλους κυλάει όμορφα αλλά τώρα θα βρεθεί σε νέο κίνδυνο. Η Βιργινία βρίσκεται στη μέση όταν ο Νίκος θα έρθει στα χέρια με τον Μανώλη, ενώ ο Ηρακλής, σοκαρισμένος που ο Στέλιος δεν του μιλάει, έχει χάσει πια τη δύναμη του και είναι στα χέρια της Τζένης να τον πείσει να συνεχίσει τον αγώνα για την επιμέλεια του Στέλιου.

Τέλος, ο Νίκος συνεχίζει να έχει ανασφάλειες που θα τον οδηγήσουν στην απόφαση να βγει για ένα ποτό με τον Δημήτρη, σε μια νύχτα που προμηνύει πολλές καταστροφές. Και ήρθε η ώρα για δυο πονεμένες ψυχές να βρουν καταφύγιο ο ένας στον άλλο κάνοντας έρωτα…

Συντελεστές

Ελληνική οικογενειακή σειρά 2025-2026

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

Παραγωγή: Arcadia Media