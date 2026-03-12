Media

Ήρθε η ώρα για δυο πονεμένες ψυχές να βρουν καταφύγιο ο ένας στον άλλο κάνοντας έρωτα
Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενο επεισόδιο: Η σχέση του Δημήτρη και της Ελένης θα βρεθεί ξανά σε κίνδυνο

Εξελίξεις έρχονται στo νέo επεισόδιo της νέας σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 στις 21:00 το βράδυ.

Η Παυλίνα κάνει μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στο σπίτι του Δημήτρη, που πέφτει σα κοτρώνα στα ήρεμα νερά της σχέσης Δημήτρη-Ελένης, που επιτέλους κυλάει όμορφα αλλά τώρα θα βρεθεί σε νέο κίνδυνο. Ο Νίκος συνεχίζει να έχει ανασφάλειες που θα τον οδηγήσουν στην απόφαση να βγει για ένα ποτό με τον Δημήτρη, σε μια νύχτα που προμηνύει πολλές καταστροφές. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο της σειράς του Alpha, Μπαμπά σ’ αγαπώ.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Παρασκευή 13 Μαρτίου

Επεισόδιο 16: «Η ευτυχία των άλλων» –  Η Παυλίνα κάνει μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στο σπίτι του Δημήτρη, που πέφτει σα κοτρώνα στα ήρεμα νερά της σχέσης Δημήτρη-Ελένης, που επιτέλους κυλάει όμορφα αλλά τώρα θα βρεθεί σε νέο κίνδυνο. Η Βιργινία βρίσκεται στη μέση όταν ο Νίκος θα έρθει στα χέρια με τον Μανώλη, ενώ ο Ηρακλής, σοκαρισμένος που ο Στέλιος δεν του μιλάει, έχει χάσει πια τη δύναμη του και είναι στα χέρια της Τζένης να τον πείσει να συνεχίσει τον αγώνα για την επιμέλεια του Στέλιου.

Τέλος, ο Νίκος συνεχίζει να έχει ανασφάλειες που θα τον οδηγήσουν στην απόφαση να βγει για ένα ποτό με τον Δημήτρη, σε μια νύχτα που προμηνύει πολλές καταστροφές. Και ήρθε η ώρα για δυο πονεμένες ψυχές να βρουν καταφύγιο ο ένας στον άλλο κάνοντας έρωτα…

Συντελεστές

Ελληνική οικογενειακή σειρά 2025-2026

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

Παραγωγή: Arcadia Media

