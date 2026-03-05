Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενo επεισόδιo: Η Βιργινία δέχεται την πρόταση του γοητευτικού γείτονα της να πάνε για ποτό

Εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της νέας σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 στις 21:00 το βράδυ.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 13: «Tα πάνω-κάτω» – Ο Δημήτρης κι ο Βίκτωρας πάνε να δώσουν δείγμα για το τεστ DNA, όταν όμως ο Δημήτρης μάθει για την ύπαρξη κάποιου πρώην της Ελένης που τον λένε «Πάρη» θα ακολουθήσει ο «Τρωικός Πόλεμος» με τον Βίκτωρα να λειτουργεί για τον Δημήτρη όπως οι δράκοι για την Καλίσι στο “Game of Thrones”. Παράλληλα, η εγκυμοσύνη της Στέλλας απ’ τον Νίκο προχωράει και η Βιργινία αποφασίζει να δεχτεί την πρόταση του γοητευτικού γείτονα της Μανώλη (Σπύρος Τσεκούρας) να πάνε για ένα ποτό…

Η έξοδος όμως αυτή θα είναι επεισοδιακή, όταν αναγκαστεί να ζητήσει απ’ τον Νίκο να κρατήσει τα παιδιά για να βγει στο ραντεβού της. Τέλος, ο Ηρακλής κι η Τζένη έχουν ραντεβού κι η Στέλλα προσπαθεί να μοιραστεί μερικά κόλπα για να σαγηνεύσει έναν άντρα με την πιο «κλειστή» στα ερωτικά δικηγόρο ξαδέρφη της…

Συντελεστές

Ελληνική οικογενειακή σειρά 2025-2026

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

Παραγωγή: Arcadia Media