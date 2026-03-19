Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενο επεισόδιο: Ο Νίκος γνωρίζει το αγόρι της κόρης του

Εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της νέας σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθεί την Παρασκευή 20.03.2026 στις 21:00 το βράδυ.

Ο Δημήτρης ψάχνει τρόπο να σώσει τη δουλειά του αλλά όλοι οι δρόμοι μοιάζουν κλειστοί εκτός από εκείνον που περνάει μέσα απ’ την ειλικρίνεια. Ο Νίκος από την άλλη, ζει την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής ενός πατέρα: τη στιγμή που γνωρίζει το αγόρι της κόρης του. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, Μπαμπά σ’ αγαπώ.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Παρασκευή 20 Μαρτίου

Επεισόδιο 19: «Όρια» – Η Μαίρη, η αδερφή της Αλίκης, κάνει αιφνιδιαστική επίσκεψη στο σπίτι του Ηρακλή, προκαλώντας αναταράξεις στη σχέση του με την Τζένη. Ο Δημήτρης ψάχνει τρόπο να σώσει τη δουλειά του αλλά όλοι οι δρόμοι μοιάζουν κλειστοί εκτός από εκείνον που περνάει μέσα απ’ την ειλικρίνεια. Η Βιργινία κι η Στέλλα συναντιούνται και κάνουν μια σοβαρή συζήτηση για το μέλλον της σχέσης τους με τον Νίκο αλλά κυρίως της σχέσης που αναγκαστικά θα έχουν μεταξύ τους, τώρα που το καινούριο μωρό τους ένωσε όλους σε μία οικογένεια. Και ο Νίκος ζει την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής ενός πατέρα: τη στιγμή που γνωρίζει το αγόρι της κόρης του.

Συντελεστές

Ελληνική οικογενειακή σειρά 2025-2026

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

Παραγωγή: Arcadia Media