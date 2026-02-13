Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενο επεισόδιο: Ο Νίκος πέφτει θύμα ληστείας ενώ η Στέλλα τον διώχνει από το σπίτι

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της νέας σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθούν την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 στις 22:00 το βράδυ.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 6: «Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη» – Ο Δημήτρης βρίσκει πιο δύσκολη απ’ ό,τι περίμενε την απόφαση να δώσει τον Βίκτωρα στη θεία που εντόπισε ο ντετέκτιβ ενώ ταυτόχρονα υφίσταται μεγάλη πίεση από την Ελένη να κρατήσει ο ίδιος το παιδί. Ο Νίκος πέφτει θύμα ληστείας, όταν κλέφτες τον αφήνουν χωρίς κινητό και αυτοκίνητο, και με τη Στέλλα να τον έχει διώξει απ’ το σπίτι, αναζητά καταφύγιο στο παλιό του σπίτι και συγκεκριμένα στο δωμάτιο της Σοφίας, από την οποία ζητά να τον αφήσει να κοιμηθεί εκεί κρυφά απ’ την πρώην γυναίκα του. Όταν όμως η Βιργινία ξυπνήσει μέσα στη νύχτα και τον περάσει για κλέφτη, η επίσκεψη του πρώην στο παλιό του σπίτι, θα πάρει απρόσμενη τροπή. Ο Ηρακλής αποκαλύπτει στην Τζένη όλη την αλήθεια για το τι συνέβη με το δυστύχημα της Αλίκης και την δική του εμπλοκή σ’ αυτό.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 7: «Φτου και βγαίνω!» – Ο Δημήτρης αρνείται να παραδεχτεί ότι του λείπει ο Βίκτωρας και προσπαθεί να ξεχαστεί στην αγκαλιά της Παυλίνας. Όταν όμως η Ελένη μάθει ότι το παιδί κινδυνεύει στο σπίτι της θείας, θα κάνει μια απρόσμενη επίσκεψη στο σπίτι του Δημήτρη, ζητώντας του να πάρουν τον Βίκτωρα πίσω. Ο Ηρακλής κι η Τζένη σπεύδουν στο πλευρό του Νίκου στο νοσοκομείο που φοβάται ότι άργησε να πάει τη Στέλλα, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία της, αλλά η ίδια η Στέλλα ανησυχεί περισσότερο για το τί έγινε το προηγούμενο βράδυ όταν ο Νίκος κοιμήθηκε στο σπίτι της Βιργινίας. Ο Στέλιος βρίσκει τρόπο να τηλεφωνήσει στον Ηρακλή και του θυμίζει ότι σήμερα είναι τα γενέθλια του Πανούλη και πρέπει να του κάνει πάρτι, ενώ ο Δημήτρης κι η Ελένη βρίσκονται αντιμέτωποι με σπείρα εγκληματιών και η Βιργινία με τον Νίκο αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους όταν μαθαίνουν ότι η Ζωή τους έχει πει ψέματα κι έχει πάει σε ένα πάρτι με αγόρια μεγαλύτερης ηλικίας και αλκοόλ. Στο τέλος, δυο από τα «Τρία Μπαμπαδάκια» φιλιούνται με τον έρωτα της ζωής τους.

Συντελεστές

Ελληνική οικογενειακή σειρά 2025-2026

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

Παραγωγή: Arcadia Media