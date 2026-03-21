Ναταλία Γερμανού για Δέσποινα Καμπούρη: Εμένα με ενόχλησε η λέξη αισθητική που χρησιμοποίησε για το gay pride

H Nαταλία Γερμανού θέλησε να σχολίασε τα όσα είχε πει η Δέσποινα Καμπούρη για τα gay pride και να παραθέσει τη δική της γνώμη.

Η παρουσιάστρια του ALPHA επέλεξε να τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου θέματος μέσα από τον αέρα της ψυχαγωγικής της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», το μεσημέρι του Σαββάτου (21.03.2026). Η Ναταλία Γερμανού τόνισε ότι την ενόχλησε η λέξη «αισθητική» που χρησιμοποίησε η Δέσποινα Καμπούρη.

«Θα πω τη δική μου διαφωνία. Σαφέστατα όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πάνελ του Γιώργου Λιάγκα έχουν δικαίωμα να έχουν άποψη και να την εκφράζουν, ακόμα και πολύ πιο ενδιαφέρον όταν η άποψή τους είναι διαφορετική από αυτή του κεντρικού παρουσιαστή, είτε είναι ίδια είτε είναι διαφορετική, εμένα ως τηλεθεάτρια δεν με πειράζει», τόνισε, αρχικά, η έμπειρη παρουσιάστρια.

«Εμένα με ενόχλησε η λέξη αισθητική (σ.σ. που χρησιμοποίησε η Δέσποινα Καμπούρη για το gay pride). Η ελευθερία των ανθρώπων, ειδικά μιας ομάδας ανθρώπων οι οποίοι έχουν φάει στη ζωή τους πάρα πολύ ξύλο, το βάζω σε εισαγωγικά αλλά το βγάζω κιόλας, γιατί έχουν φάει και ξύλο κυριολεκτικά και έχουν υποστεί bullying, έχουν περιθωριοποιηθεί πάρα πολλές φορές στη ζωή τους. Η λέξη αισθητική, όταν αφορά την ελευθερία των ανθρώπων, δεν υπάρχει. Η αισθητική έχει να κάνει με το αν το μαξιλάρι το πράσινο ταιριάζει στον καναπέ. Δε διαπραγματευόμαστε με τη λέξη αισθητική, την ελευθερία των ανθρώπων να εκφράζονται», δήλωσε ακόμα.

«Δεν υπάρχει για μένα διαπραγμάτευση σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικαιώματα και την ελευθερία των ανθρώπων, κάθε ανθρώπου. Και δεν είναι θέμα αισθητικής και αν μιλάμε για υπερβολή, ίσως αναγκάζονται να υπερβάλλουν, για να ακουστούν», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ναταλία Γερμανού στον Alpha.

Τι είχε πει η Δέσποινα Καμπούρη για το gay pride

Σημειώνεται ότι η Δέσποινα Καμπούρη είχε δηλώσει ότι το gay pride είναι κατά τη γνώμη της «χαμηλής αισθητικής».

«Μια γιορτή ταχύτητας με τακούνια και ψηλοτάκουνα, για να δούμε ποιος θα κρατήσει την ισορροπία του πάνω στα ψηλοτάκουνα; Εγώ ξέρω ομοφυλόφιλους οι οποίοι δεν συμφωνούν με όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται. Λοιπόν, εμένα δεν μου περνάει κανένα μήνυμα. Εγώ έτσι κι αλλιώς εκτιμώ όλους τους ανθρώπους, δεν περιμένω να δω τους διαγωνισμούς με ψηλοτάκουνα για να αποφασίσω αν υποστηρίζω όλους τους ανθρώπους χωρίς να τους διακρίνω και να τους ξεχωρίζω. Πολύ χαμηλής αισθητικής γιορτή. Που δεν καταφέρνει τον στόχο της. Δεν περνάει», είχε πει χαρακτηριστικά.