Ναταλία Γερμανού: Η Μαρινέλλα έδωσε μια άνιση μάχη και ξεκουράστηκε, είναι καλύτερα τώρα

Η Ναταλία Γερμανού είπε το δικό της αντίο στην Μαρινέλλα, λίγο μετά την έναρξη της εκπομπής της «Καλύτερα Δε Γίνεται» στον Alpha. Η παρουσιάστρια χαρακτήρισε άνιση τη μάχη της σπουδαίας ερμηνεύτριας και τόνισε ότι κληροδοτεί στις επόμενες γενιές μια προίκα γεμάτη φως. Γεμάτη ερμηνείες που σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή στην ελληνική μουσική.

Όπως είπε η Ναταλία Γερμανού: «Η Μαρινέλλα όντως κατάπιε τον προβολέα με το που γεννήθηκε νομίζω και το φως του την ακολούθησε σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Αυτός ο προβολέας, θα πούνε κάποιοι, ότι έσβησε εκείνη τη νύχτα στη σκηνή, που ήταν η τελευταία της βραδιά που τραγούδησε ζωντανά μπροστά σε κόσμο. Εγώ θα πω ότι δεν θα σβήσει ποτέ. Γιατί τόσο φωτεινοί άνθρωποι, που κουβαλάνε μαζί τους τέτοια τεράστια προίκα και μας την κληροδοτούν όλα τα χρόνια τα επόμενα, δεν σβήνουν, δεν ξεχνιούνται, δεν σωπαίνουν τόσο τεράστιες φωνές και αυτή η φωνή δεν θα σωπάσει.

Την αποχαιρετούμε λοιπόν, της ευχόμαστε καλό ταξίδι στον παράδεισο, πολύ τυχεροί όλοι αυτοί που είναι εκεί πάνω και θα τους συντροφεύει αυτή η υπέροχη φωνή. Ξεκουράστηκε, θα πω εγώ απλά. Και θα συμφωνήσω, ο Σταμάτης Φασουλής τοποθετήθηκε πάρα πολύ ωραία χθες το βράδυ, μίλησε πολύ ωραία, γιατί ήταν και πολύ στενός της φίλος. Ξεκουράστηκε. Θερμά συλλυπητήρια και στην Τζωρτζίνα, την κόρη της, και στους δικούς της ανθρώπους βέβαια.

Οι άνθρωποι που πραγματικά την αγαπούν και ήταν κοντά της όλους αυτούς τους τελευταίους, αρκετούς μήνες, που ακολούθησαν την περιπέτεια, ξέρουν ότι έδωσε τη μάχη της. Ήταν μια άνιση μάχη, δεν ήταν μια μάχη δίκαιη, αλλά… ξεκουράστηκε. Είναι καλύτερα τώρα» ανέφερε η Ναταλία Γερμανού στην έναρξη του «Καλύτερα Δε Γίνεται».

Η ιέρεια του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (28.03.2026) μετά από άνιση μάχη που έδινε ύστερα από το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου. Η Μαρινέλλα, όπως και στη ζωή της, πάλεψε γενναία για να ξεπεράσει το πρόβλημα υγεία της. Δυστυχώς το Σάββατο άφησε την τελευταία πνοή στο σπίτι της.