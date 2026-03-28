Νίκη Λάμη: Όταν έχεις καταλάβει το ρόλο και τον χαρακτήρα, μαθαίνεις πολύ πιο εύκολα τα λόγια

Καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, «Στην αγκαλιά του Φάνη», στον ΣΚΑΪ ήταν το βράδυ της Παρασκευής (27.3.26) η Νίκη Λάμη.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος αναρωτήθηκε, αρχικά, αν μπερδεύει τα λόγια της, λόγω των τριών ρόλων που έχει αναλάβει φέτος σε τηλεόραση και θέατρο.

«Δεν μπερδεύεσαι όταν το κάνεις, αλλά το κουβαλάς λίγο όλο αυτό το συναισθηματικό πέρα-δώθε», είπε αρχικά η Νίκη Λάμη.

Η Νίκη Λάμη είπε στη συνέχεια: «Δεν μπερδεύω λόγια, είναι θέμα διαβάσματος. Φυσικά έχω πάει αδιάβαστη σε γύρισμα, εννοείται. Αλλά πηγαίνω αδιάβαστη αφού ξεκινήσει, μετά από δυο-τρεις εβδομάδες, για να είμαι ασφαλής».

«Όταν έχεις καταλάβει το ρόλο και τον χαρακτήρα, μαθαίνεις πολύ πιο εύκολα τα λόγια. Φυσικά και λέω και δικά μου και προσπαθώ να τα λέω με τέτοια αυτοπεποίθηση που να μην λέει ο άλλος “τι λέει τώρα η κοπέλα εδώ;”. Το κάνω όντως, δεν είναι άτιμο, δεν αλλάζω την πλοκή, αλλάζω πέντε λέξεις», ανέφερε.