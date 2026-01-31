Νίκος Κοκλώνης για το «J2US»: Πραγματικά παιδιά έχω πάθει σοκ, με έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και χαίρομαι

Ο Νίκος Κοκλώνης μετράει αντίστροφα για την πρεμιέρα του φετινού «J2US» και σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», έδειξε να ανυπομονεί για την πρεμιέρα. Όπως είπε, ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την προσπάθειά του και αυτό το κατάλαβε, από τα μηνύματα που διάβασε τις προηγούμενες μέρες στο Instagram. Προανήγγειλε ένα λαμπερό σόου με πολλές εκπλήξεις και καλεσμένους.

Σε ερώτηση για την επιστροφή του «J2US», ο Νίκος Κοκλώνης έκανε λόγο για την ανάγκη του κόσμου για ψυχαγωγία. «Εύχομαι να πάρω σύνταξη με το J2US. Όχι τώρα, γιατί είμαι και νέος, αργότερα. Δεν περίμενα ότι μόλις ανακοινώναμε το Just, θα μου έστελνε τόσα μηνύματα ο κόσμος στο Instagram. Πραγματικά παιδιά έχω πάθει σοκ. Με έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και χαίρομαι. Γιατί, επειδή είναι περίεργοι καιροί, λέω “λες ο κόσμος να θέλει μόνο δράματα;” Αλλά νομίζω λείπει η ψυχαγωγία».

Ακόμη, αναφέρθηκε και τη στήριξη που έλαβε από τους συνεργάτες του, αλλά και στο γεγονός πως η Δέσποινα Βανδή δεν θα συμμετέχει φέτος στο ψυχαγωγικό show. «Είμαι πολύ συντηρητικός στις σχέσεις μου. Δηλαδή ήθελα να είμαστε η παρέα. Έχω δεθεί με τους κριτές μου πάρα πολύ.

Μου στάθηκαν και στα δύσκολα χρόνια. Η Βίκυ Σταυροπούλου ήταν δίπλα μου. Η Καίτη Γαρμπή δεν υπήρξε εβδομάδα, μέρα που να μη μου στείλει «είσαι καλά αγόρι μου;», «ό,τι θες είμαι δίπλα σου», «θέλω να είμαστε μαζί». Ο Σταμάτης Φασουλής το ίδιο».

«Την Δέσποινα δεν θα την έχουμε μαζί, γιατί θα ‘ναι στο μαγαζί και δεν μπορούσε να συνδυαστεί. Θα μου πεις άλλες χρονιές πώς το κάναμε; Ήταν άλλα τα ωράρια, άλλες οι συνθήκες. Προχωράμε σε κάτι δυνατότερο και πιο λαμπερό πιστεύω. Όσον αφορά την κριτική επιτροπή ο κορμός μένει τρεις ίδιοι και ο τέταρτος ή η τέταρτη, κάθε εβδομάδα με πολλές εκπλήξεις».

Τέλος, ο Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε ότι θεωρεί οικογένειά του την Σίσσυ Χρηστίδου και της πρότεινε να εμφανιστεί στο show ως guest κριτής.

