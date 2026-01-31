Media

Νίκος Κοκλώνης για το «J2US»: Πραγματικά παιδιά έχω πάθει σοκ, με έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και χαίρομαι

«Την Δέσποινα Βανδή δεν θα την έχουμε μαζί, γιατί θα είναι στο μαγαζί και δεν μπορούσε να συνδυαστεί» είπε ο Νίκος Κοκλώνης
Νίκος Κοκλώνης
Νίκος Κοκλώνης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο Νίκος Κοκλώνης μετράει αντίστροφα για την πρεμιέρα του φετινού «J2US» και σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», έδειξε να ανυπομονεί για την πρεμιέρα. Όπως είπε, ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την προσπάθειά του και αυτό το κατάλαβε, από τα μηνύματα που διάβασε τις προηγούμενες μέρες στο Instagram. Προανήγγειλε ένα λαμπερό σόου με πολλές εκπλήξεις και καλεσμένους. 

Σε ερώτηση για την επιστροφή του «J2US», ο Νίκος Κοκλώνης έκανε λόγο για την ανάγκη του κόσμου για ψυχαγωγία. «Εύχομαι να πάρω σύνταξη με το J2US. Όχι τώρα, γιατί είμαι και νέος, αργότερα. Δεν περίμενα ότι μόλις ανακοινώναμε το Just, θα μου έστελνε τόσα μηνύματα ο κόσμος στο Instagram. Πραγματικά παιδιά έχω πάθει σοκ. Με έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και χαίρομαι. Γιατί, επειδή είναι περίεργοι καιροί, λέω “λες ο κόσμος να θέλει μόνο δράματα;” Αλλά νομίζω λείπει η ψυχαγωγία».

Ακόμη, αναφέρθηκε και τη στήριξη που έλαβε από τους συνεργάτες του, αλλά και στο γεγονός πως η Δέσποινα Βανδή δεν θα συμμετέχει φέτος στο ψυχαγωγικό show. «Είμαι πολύ συντηρητικός στις σχέσεις μου. Δηλαδή ήθελα να είμαστε η παρέα. Έχω δεθεί με τους κριτές μου πάρα πολύ.

Μου στάθηκαν και στα δύσκολα χρόνια. Η Βίκυ Σταυροπούλου ήταν δίπλα μου. Η Καίτη Γαρμπή δεν υπήρξε εβδομάδα, μέρα που να μη μου στείλει «είσαι καλά αγόρι μου;», «ό,τι θες είμαι δίπλα σου», «θέλω να είμαστε μαζί». Ο Σταμάτης Φασουλής το ίδιο».

«Την Δέσποινα δεν θα την έχουμε μαζί, γιατί θα ‘ναι στο μαγαζί και δεν μπορούσε να συνδυαστεί. Θα μου πεις άλλες χρονιές πώς το κάναμε; Ήταν άλλα τα ωράρια, άλλες οι συνθήκες. Προχωράμε σε κάτι δυνατότερο και πιο λαμπερό πιστεύω. Όσον αφορά την κριτική επιτροπή ο κορμός μένει τρεις ίδιοι και ο τέταρτος ή η τέταρτη, κάθε εβδομάδα με πολλές εκπλήξεις».

Τέλος, ο Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε ότι θεωρεί οικογένειά του την Σίσσυ Χρηστίδου και της πρότεινε να εμφανιστεί στο show ως guest κριτής.

«Δεν υπάρχει σχέση με τον Νίκο Κοκλώνη, αν με ρωτάς. Τον αγαπάω πάρα πολύ, ο Νίκος είναι σαν ένα μικρό παιδάκι, έχει μια πολύ όμορφη και παιδική ψυχή» είχε δηλώσει στο παρελθόν η Κατερίνα Καινούργιου σε συνέντευξή της στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
150
87
56
52
42
Media: Περισσότερα άρθρα
Hotel Elvira: Το υπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει διαγωνισμό για το καλύτερο σποτ και η Ελβίρα ξεκινά δουλειά
Ο Φίλιππος αποδεικνύεται ανεπίδεκτος στα μαθήματα φλερτ, οπότε η Ντίνα αποφασίζει να δημιουργήσει έναν ψεύτικο λογαριασμό μιας κοπέλας στο διαδίκτυο προκειμένου να τον εξασκήσει
Hotel Elvira
Μπέσσυ Αργυράκη – Λευτέρης Νικόλιζας: «Κόρναρε, με παίρνει τηλέφωνο, άρχισε να κλαίει και να χτυπιέται»
Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον γιο τους, Άγγελο, ο οποίος είναι σεφ στο εξωτερικό και την κόρη τους, Εβελίνα Νικόλιζα, που συμμετείχε σε τηλεοπτικές εκπομπές
Λευτέρης Νικόλιζας και Μπέσσυ Αργυράκη
Newsit logo
Newsit logo