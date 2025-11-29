Νίκος Συρίγος: «Ο Γιώργος Λιάγκας κουνάει στο δάχτυλο στον Πάνο Ρούτσι πώς πρέπει να φερθεί»

Αίσθηση έχει προκαλέσει η απόφαση του Πάνου Ρούτσι που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα των Τεμπών να διασκεδάσει σε γνωστό νυχτερινό κέντρο και μάλιστα ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την κίνηση αυτήν. Ο Νίκος Συρίγος, από την άλλη, βλέπει εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και έριξε τα πυρά του στον παρουσιαστή του ΑΝΤ1.

Ο Νίκος Συρίγος, που ως γνωστόν έχει τόσο εκείνος όσο και η Σίσσυ Χρηστίδου μόνιμη κόντρα με τον Γιώργο Λιάγκα σχολίασε το πρωί του Σαββάτου (29.11.2025) τις δηλώσεις του παρουσιαστή, μέσω της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», τονίζοντας ότι ο Πάνος Ρούτσι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και πώς κανείς δεν γνωρίζει τον πόνο του.

«Για να καταλάβω, ο Πάνος Ρούτσι απολογείται και μας δίνει λογαριασμό επειδή βγήκε; Εμείς με ποιο δικαίωμα έχουμε άποψη πάνω σε αυτό; Δε ξέρω πώς μπορούμε εμείς και με ποιο δικαίωμα θα κρίνουμε και θα κάτσουμε να αξιολογήσουμε, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος αυτός; Από που κι ως που μας πέφτει λόγος, θα τρελαθώ δηλαδή. Και έχουμε και την αποψούλα μας και του λέμε ότι δεν διαχειρίζεται καλά την δημόσια εικόνα του, λες και είναι δημόσιο πρόσωπο, λες και είναι κάποιος celebrity…Μας πέφτει λόγος: Εμείς θα σχολιάσουμε τι κάνει ο άνθρωπος αυτός;», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο συνεργάτης της, Νίκος Συρίγος και τοποθετήθηκε σχολιάζοντας αρνητικά τη στάση του Γιώργου Λιάγκα.

«Επειδή καθόμαστε και συζητάμε τώρα και δεν και δεν ξέρω γιατί δεν λέμε ποιος το έκανε αυτό. Το έκανε ο Γιώργος ο Λιάγκας… Επειδή διάβασα τους τίτλους και μετά μπήκα και το είδα, λέει ότι βάζεις στο μυαλό κάποιων λοιπόν ότι όλο αυτό το έκανες για πολιτική εκμετάλλευση, λέει για τον Ρούτσι. Μπαίνουμε ξανά στην ίδια διαδικασία που κάνει όλη αυτή η αλητεία του διαδικτύου με το αν φοράει κραγιόν η κυρία Καριανού, με το αν είναι χαρούμενη η κυρία Καρυστιανού, με το αν είναι χαρούμενη η κυρία Καρυστιανού, αν θα βάλει λευκά ή όχι χωρίς κανένας από αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς να έχουμε γίνει συνέταιροι στον πόνο τους, τους κουνάμε το δάχτυλο.

Ο Γιώργος Λιάγκας δηλαδή κουνάει στο δάχτυλο στον Πάνο Ρούτσι πώς πρέπει να φερθεί. Δηλαδή δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρουμε image maker για τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών, για να είναι αρεστοί σε μας και να τους δίνουμε την έγκρισή μας. Και επίσης, επειδή ακούω τον Λιάγκα διαρκώς, ας πούμε, να λέει για πολιτική εκμετάλλευση του Ρούτσι, ή βάζει στο μυαλό κάποιων, γιατί τα λέμε και ωραία, βάζει στο μυαλό κάποιων, δεν τα βάζουμε εμείς που τα λέμε, τα βάζουνε οι άλλοι στο μυαλό κάποιων.

Ξέρεις, ο κύριος Λιάγκας βάζει στο μυαλό κάποιων ότι και αυτός το κάνεις για πολιτική εκμετάλλευση. Γιατί πάρα πολύ απλά, αν δεις το απόσπασμα για αυτά που λες για το Ρούτσι, το πώς έχει διοχετευτεί στα social media και πώς γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και λάσπης προς τον Πάνο Ρούτσι από όλα αυτά τα τρολ του διαδικτύου, εύκολα μπαίνει και εμένα στο δικό μου το μυαλό ότι μπορεί κάποιος να εκτελεί εντολές, και να το κάνει αυτό. Και δεν ξέρω τι είναι πιο ανησυχητικό.

Αν είναι η άποψη κάποιου να κάνει μαθήματα image maker στον Πάνο Ρούτσι ή αν όντως τον έχουνε βάλει κάποιοι άλλοι να τον κάνει. Και επίσης να πούμε και κάτι άλλο. Επειδή βλέπω και διαρκώς επαναλαμβάνει ο Λιάγκας για το θέμα των αριστερούληδων, των αριστερούληδων και των αριστερούληδων. Στο δικό μου το μυαλό δεν είναι θέμα Αριστεράς ή Δεξιάς το θέμα των Τεμπών. Είναι μια μάχη ανάμεσα στους ανθρώπους και στα τέρατα. Ας δούμε λοιπόν πώς θα ταχθούμε σε αυτή τη μάχη και αν θα είμαστε με τους ανθρώπους ή με τα τέρατα. Και πού θα δίνουμε δύναμη. Αφήστε το Ρούτσι, αφήστε την Καριστιανού, αφήστε τον Πλακιά. Δεν σας ζήτησαν να γίνετε συνέταιροι στον πόνο τους, μην τους κουνάτε το δάχτυλο», είπε ο Νίκος Συρίγος.

Το σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα για τον Πάνο Ρούτσι

«Είναι ωραία εικόνα αυτή; Πείτε μου… Ως απαύγασμα για το τι έχει συμβεί στα Τέμπη. Και το ξαναλέω, το να μπλέκουμε τα Τέμπη με το lifestyle, να κάνει απεργία πείνας ένας άνθρωπος έξω από τη Βουλή για να ξεθάψουν το παιδί του για να πάρουν DNA και να δούνε από το τι πέθανε πραγματικά…

Αφού έτσι αισθάνεται, δικαιούται. Και απ’ τη μία να κάνεις αυτό και να πας να πεθάνεις για να το διεκδικήσεις, και απ’ την άλλη να μπλέκουμε, αν πήγαινε ο Καρβέλας κάθε βράδυ, αν κάλεσες εσύ τον Μπισμπίκη και τη Βανδή ή αν Μπισμπίκης πήγε για να σβήσει το ατύχημα στη Φιλοθέη. Και τώρα να μαθαίνουμε ότι πήγε στο καμαρίνι της Άντζελας Δημητρίου και η Άντζελα και ο Λευτέρης από κάτω βγάζουν λόγους και σε χειροκροτούσε το κοινό στα μπουζούκια. Τίποτα δεν είναι παράνομο. Τίποτα δεν είναι ανήθικο, τίποτα είναι απαγορευμένο ή δεν επιτρέπεται», είχε σχολιάσει μέσω της εκπομπής του ο Γιώργος Λιάγκας για τον Πάνο Ρούτσι.