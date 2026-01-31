Ο Good Job Nicky για τον ελληνικό τελικό της Eurovision: «Είμαστε κερδισμένοι και οι 28, ό,τι και να γίνει»

Λίγες ημέρες πριν τον ελληνικό τελικό της Eurovision, ο Good Job Nicky που παίρνει μέρος στον Β’ Ημιτελικό, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» που μεταδόθηκε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου. Μίλησε για τη δική του προσπάθεια και το κλίμα που επικρατεί στα παρασκήνια. Ανέφερε πως οι διαγωνιζόμενοι έχουν δεθεί μεταξύ τους και πως παρά τον ανταγωνισμό, ο ένας δεν κοιτάει πώς θα βλάψει τον άλλον.

Ο Good Job Nicky αισιοδοξεί πως θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision. Βλέπει τον κόσμο να ασχολείται με τον μουσικό διαγωνισμό και δεν μετανιώνει για την απόφασή του, να λάβει μέρος.

Ο Good Job Nicky ανέφερε για όλους τους υποψήφιους του ελληνικού τελικού: «Είναι μία πολύ δυνατή χρονιά για την Ελλάδα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει και θα ήθελα να σημειώσω ότι και οι 28 υποψήφιοι έχουμε δεθεί και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Έχουμε τον ίδιο σκοπό, θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τη χώρα σωστά. Προφανώς, υπάρχει ο ανταγωνισμός αλλά είναι τόσο ευγενής άμιλλα και γενικά ο ένας θέλει το καλό του άλλου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαστε κερδισμένοι και οι 28, ό,τι και να γίνει».



Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στα στοιχήματα που δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση μέχρι στιγμής: «Το γεγονός ότι έχουμε φτάσει τη χώρα στο 3 αυτή τη στιγμή, είναι απίθανο», τόνισε.

Όσον αφορά στο τραγούδι του, είπε: «Το Dark Side of the Moon είναι ένα κομμάτι το οποίο ειλικρινέστατα περιγράφει σε πολλά εισαγωγικά τη δική μου σκοτεινή πλευρά, γιατί είμαι πιο πολύ της μπαλάντας. Το συγκεκριμένο είναι πιο πολύ ρετρό, είναι κάτι το οποίο είναι πιο πολύ για να το ερωτευτείς γρήγορα. Είμαστε “οπλισμένοι” για τον διαγωνισμό εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Γράφω βιωματικά, αλλά δεν περιορίζομαι στο βιωματικό. Θα έλεγα ότι είναι αμαρτία να περιοριστείς στο βιωματικό. Προσπαθώ να σκαλίζω ιστορίες άλλων».

Ο Good Job Nicky θα εμφανιστεί στον Β’ ημιτελικό στις 13 Φεβρουαρίου και βρίσκεται στα φαβορί, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά.

Τα προγνωστικά για την Ελλάδα, συγκεκριμένα, δείχνουν πως ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» βρίσκεται στην πρώτη θέση των στοιχημάτων. Ο Good Job Nicky έρχεται δεύτερος με το «Dark Side of the Moon», ενώ στην τρίτη θέση είναι η Marseaux με το «Χάνομαι».