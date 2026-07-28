Ο Παναγιώτης Στάθης στην ΕΡΤ – Η ανακοίνωση του σταθμού για τον ρόλο του

Όπως είχε αποκαλύψει στο newsit.gr ο Γρηγόρης Μελάς από την Πέμπτη (23.07.2026) ο Παναγιώτης Στάθης «μετακομίζει» από τον ΑΝΤ1 στη δημόσια τηλεόραση για να αναλάβει τα ηνία του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ.

Την Τρίτη (28.07.2026) η ΕΡΤ έστειλε επίσημη ανακοίνωση για την ένταξη του γνωστού δημοσιογράφου στο δυναμικό της. Ο Παναγιώτης Στάθης θα είναι ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ, θέση που κατείχε ως τώρα ο Απόστολος Μαγγιρίαδης που έχει βάλει «πλώρη» για ΣΚΑΪ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ΕΡΤ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου Eιδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18:00.

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ενημέρωσης και έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών την παρουσίαση δελτίων Eιδήσεων, ο Παναγιώτης Στάθης εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική και την ξεχωριστή ταυτότητα του ενημερωτικού καναλιού της ΕΡΤ», έγραφε η ανακοίνωση της ΕΡΤ για την ένταξη του γνωστού δημοσιογράφου στο δυναμικό της.