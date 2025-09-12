Παναγιώτης Στάθης για «Καλημέρα Ελλάδα»: «Είναι μεγάλη ευθύνη και οφείλουμε να ανταποκριθούμε»

Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» και μίλησαν για την πρόκληση να αναλάβουν τα ηνία του «Καλημέρα Ελλάδα», μετά την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη.

Οι δύο δημοσιογράφοι ήταν καλεσμένοι στην τελευταία εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής (12.09.2025). Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού αναφέρθηκαν στην πρεμιέρα του «Καλημέρα Ελλάδα» τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

«Είναι σπουδαίο αυτό που θα κάνουμε, γιατί είναι ένας πολύ ισχυρός τίτλος. Είναι πολύ τιμητικό να το επιλέγει ο σταθμός αυτό, να μας δώσει τα ηνία της ιστορικότερης εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης. Είναι μεγάλη ευθύνη, όπως καταλαβαίνεις και οφείλουμε να ανταποκριθούμε.

Εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να αντικαταστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη, γιατί πολύ απλά ο Γιώργος Παπαδάκης δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανέναν και από τίποτα. Ο άνθρωπος είναι μύθος για την ελληνική τηλεόραση», δήλωσε ο Παναγιώτης Στάθης.

Παράλληλα, η νεαρή δημοσιογράφος περιέγραψε και πώς ένιωσε όταν της τηλεφώνησαν για να της κάνουν την πρόταση να βρεθεί στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη στο «Καλημέρα Ελλάδα».

«Έπαθα σοκ όταν με κάλεσαν και μου πρότειναν το “Καλημέρα Ελλάδα”», δήλωσε.

«Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλο βάρος και ευθύνη. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πολλά και αυτό που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε είναι να σεβαστούμε αυτή την παράδοση, αυτόν τον ενημερωτικό αξιόπιστο χαρακτήρα που ο ίδιος έφερε στην πρωινή ζώνη με πολύ κόπο και τεράστια επιτυχία», πρόσθεσε για το νέο αυτό εγχείρημα η Άννα Λιβαθυνού.