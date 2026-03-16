Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: Έχασε 300.000 ευρώ ενώ γνώριζε την απάντηση της τελευταίας ερώτησης

Η αγωνία κορυφώθηκε στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής (15-03-2026). Παίκτης βρέθηκε μια ανάσα από το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 300.000 ευρώ, αλλά αποφάσισε να μην ρισκάρει τα 90.000 ευρώ που είχε ήδη κερδίσει. Η λεπτομέρεια που έκανε το φινάλε ακόμα πιο ξεχωριστό, είναι πως ο παίκτης αποδείχθηκε πως αν συνέχιζε θα κέρδιζε, καθώς έπεσε «μέσα» στην απάντηση που έδωσε.

Η τελική ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει ο Λευτέρης, όπως ήταν το όνομα του παίκτη, στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» αφορούσε τον ηθοποιό του Χόλιγουντ, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Μάικλ Ντάγκλας.

Οι τέσσερις επιλογές που είχε μπροστά του ήταν:

Α: Μάικλ Κέιν

Β: Μάικλ Τζέι Φοξ

Γ: Μάικλ Φασμπέντερ

Δ: Μάικλ Κίτον

Επειδή, ο Λευτέρης δεν αισθανόταν σίγουρος 100% για την απάντησή του, αποφάσισε να σταματήσει. Ωστόσο στη συνέχεια δοκίμασε την απάντηση που είχε στο μυαλό του – τον Μάικλ Κίτον – με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να «τρελαίνεται» όταν αποδείχθηκε ότι ήταν η σωστή. «Θα μας παίξει το CNN» είπε ο παρουσιαστής του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»

Για την ιστορία ο Μάικλ Κίτον γεννήθηκε ως Michael John Douglas, αλλά επειδή το όνομα ήταν ήδη κατειλημμένο από τον διάσημο γιο του Κερκ Ντάγκλας, επέλεξε το καλλιτεχνικό «Κίτον» για να μπορεί να εγγραφεί στο Σωματείο Ηθοποιών.

Προ ημερών, μέρος στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» πήρε η ηθοποιός Μαρία Κωνσταντάρου, μετά από συνέντευξη που έδωσε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ένα μεγάλο της όνειρο, όπως είπε, έγινε πραγματικότητα εκείνη τη νύχτα.