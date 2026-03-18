Ρένος Χαραλαμπίδης: «Καλά κάνουν οι ηθοποιοί συνάδελφοί μου που παρουσιάζουν εκπομπές»

Μία νέα συνέντευξη έδωσε ο Ρένος Χαραλαμπίδης και δήλωσε ότι είναι ανοιχτό σε τηλεοπτικές προτάσεις, αρκεί να έχουν ποιότητα. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ των ηθοποιών που αναλαμβάνουν εκπομπές και δήλωσε ότι θα κάνει κι εκείνος ξανά το ίδιο.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» και όσα είπε προβλήθηκαν την Τετάρτη (18.03.2026). Ο Ρένος Χαραλαμπίδης υπογράμμισε ακόμα ότι δεν είναι «Ωνάσης» και βιοπορίζεται από τη δουλειά του.

«Εγώ προσπαθώ να είμαι μια τηλεοπτική περσόνα που να έχει κάτι να πει. Σε ένα σόου με καλλιτεχνικές προδιαγραφές ή σε ένα σόου που θα υπήρχε ένα στάνταρ και στους κριτές αλλά και στους διαγωνιζόμενους, θα το σκεφτόμουνα πάρα πολύ σοβαρά. Πρέπει να φροντίσουμε εμείς οι καλλιτέχνες να δώσουμε καλό προϊόν, ακόμα και σε ένα σόου. Να δώσουμε κάτι ποιοτικό», είπε αρχικά.

Παράλληλα ερωτήθηκε αν παίζουν ρόλο τα χρήματα για εκείνος για να δεχτεί μία δουλειά και υπογράμμισε: «Πιστεύετε ότι είμαι ο Ωνάσης; Και βέβαια παίζουν ρόλο τα λεφτά. Και βέβαια. Είμαι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από μια λαϊκή οικογένεια και βιοπορίζομαι από τη δουλειά αυτή και κάνω το κουμάντο μου και όπως σας είπα, τα επενδύω στις ταινίες μου».

«Καλά κάνουν οι (σ.σ. ηθοποιοί) συνάδελφοί μου που παρουσιάζουν εκπομπές, αρκεί να το κάνουνε με όλη τους την καρδιά. Και εγώ το έκανα, το έχω κάνει στο παρελθόν και θα το ξανακάνω στο μέλλον. Ο ηθοποιός πρέπει να δουλεύει. Σημασία έχει αυτό που κάνει, να το κάνει με ευθύνη και να μην κοροϊδεύει το κοινό, να μην το κάνει μόνο για τα λεφτά», ξεκαθάρισε ακόμα ο Ρένος Χαραλαμπίδης.

«Αυτή την εποχή συζητάω για ένα project πολύ καινούργιο για μένα. Θέλω να πιστεύω ότι θα προσφέρω διασκέδαση και χαμόγελο τις Κυριακές, σε όσους είναι σπίτι και βλέπουν τηλεόραση», αποκάλυψε στη συνέχεια ο Ρένος Χαραλαμπίδης για τα νέα του τηλεοπτικά σχέδια.