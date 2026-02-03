Ρένος Χαραλαμπίδης: «Θα κάνω εκπομπή με συνεντεύξεις στο One»

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης αποκάλυψε ότι αναλαμβάνει τα ηνία μίας νέας εκπομπής συνεντεύξεων, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει μία από τις προσεχείς Δευτέρες μέσα από τη συχνότητα του One.

Ο γνωστός καλλιτέχνης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής εκπομπή «Buongiorno» και αυτές προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (03.02.2026). Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, μίλησε, λοιπόν, για τη νέα βραδινή εκπομπή με συνεντεύξεις που θα παρουσιάζει στο ONE.

«Εμφανίστηκε το υπέροχο κανάλι ONE, που είναι ένα πολιτικό κανάλι και μου πρότεινε τις νύχτες, τις βαθιές νύχτες της Δευτέρας και να συζητάω με όποιον θέλω», είπε αρχικά ο Ρένος Χαραλαμπίδης.

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης είπε στη συνέχεια: «Έχω επιλέξει ανθρώπους που με καθόρισαν και απλά μέσα στη νύχτα θα κάνουμε συζητήσεις από καρδιάς. Επειδή έχω δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις στη ζωή μου και πολλές ατυχείς, ξέρω πολύ καλά πώς νιώθει αυτός που δίνει συνέντευξη.

Αν δεν σεβαστείς τον προσωπικό του ρυθμό, τίποτα δεν έχει νόημα. Δεν ξέρω πότε θα έχουμε πρεμιέρα, αλλά θα είναι σύντομα, κάποια από τις επόμενες Δευτέρες».