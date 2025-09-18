Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ένας δημοσιογράφος, με μετριότατα ελληνικά, έγραψε ένα υπέροχο άρθρο για να με αποδομήσει»

Για δηλώσεις και ατάκες του που μπορεί να έχουν παρερμηνευτεί ανά διαστήματα καθώς και για τη σημασία των λέξεων μίλησε, μεταξύ πολλών άλλων, ο Σωτήρης Τσαφούλιας όταν βρέθηκε καλεσμένος στο Στούντιο 4 το απόγευμα της Πέμπτης.

«Τώρα τελευταία είναι συχνό φαινόμενο το να παρεξηγείται μια ατάκα μου. Επειδή γίνεται γενικά μια προσπάθεια για cancel, δεξιά και αριστερά όπου μπορείς, δήλωσε αρχικά ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δηλαδή η τελευταία προσπάθεια ήταν όταν ένας δημοσιογράφος, του οποίου δεν θα πω το όνομα, με μετριότατα ελληνικά, που τα κάνει να φαίνονται πάρα πολύ ωραία, έγραψε ένα υπέροχο άρθρο για να με αποδομήσει, επειδή είχα πει πως θεωρώ ότι το πιο ρατσιστικό σύνθημα που ακούστηκε τα τελευταία χρόνια στο στόμα των αντιρατσιστών ήταν το “Black Like Matters”» τόνισε ακόμα ο δημοφιλής σκηνοθέτης.

«Όπως θεωρώ άκρως λάθος και να λένε συγκεκριμένες ομάδες συνανθρώπων μας την λέξη “συμπερίληψη”. Και αυτό είναι ρατσιστικό και λάθος. Δηλαδή όταν σου λέω να με συμπεριλάβεις κάπου, αναγνωρίζω ότι εκεί που σου ζητάω να με συμπεριλάβεις είναι δικό σου… οικόπεδο και ζητάω τη συμπερίληψη», πρόσθεσε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

«Εννοώ πως ακόμη κι αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους. Ούτε στη στρατηγική ούτε στον προγραμματισμό του μυαλού μας. Είναι σαν αυτό με το βάρος, όπου αν πεις πως θέλεις να χάσεις πέντε κιλά θα τα ξαναπάρεις. Γιατί ο εγκέφαλος σου είναι προγραμματισμένος να βρίσκει ό,τι χάνει», συμπλήρωσε ο γνωστός σκηνοθέτης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.