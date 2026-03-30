Στέφανος Κωνσταντινίδης για Ανδρέα Μικρούτσικο: Ήρθαμε σε ρήξη γιατί με είπε φασίστα, ήταν η κόκκινη γραμμή μου

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής (29-03-2026) και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τα προσωπικά και την επαγγελματική πορεία του. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, είναι μια από τις συνεργασίες του στην τηλεόραση, που του άφησε «γλυκόπικρη» γεύση. Ο δημοσιογράφος δεν έχει ξεχάσει τα όσα ανέφερε για εκείνον ο καλλιτέχνης, στο πάνελ της εκπομπής «Super Katerina» στον Alpha.

Στέφανος Κωνσταντινίδης και Ανδρέας Μικρούτσικος ήρθαν σε ρήξη χωρίς ποτέ μέχρι σήμερα να έχει λυθεί αυτή η παρεξήγηση. Ο δημοσιογράφος ανέφερε στην εκπομπή «The 2night Show», πως δεν θα ήθελε να συνεργαστεί ξανά μαζί του. Αναγνώρισε το ταλέντο και την ποιότητα του καλλιτέχνη, αλλά όπως είπε, δεν μπορεί να ξεχάσει τη λέξη «φασίστας» που εκστόμισε για εκείνον, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής.

«Ήρθα σε ρήξη με τον Ανδρέα γιατί με είπε φασίστα, ενώ ξέρει τις πεποιθήσεις μου. Έχουμε συζητήσει για το Πολυτεχνείο κι ήξερε τι σημαίνει για εμένα φασισμός. Λέγοντάς το, έστω και μεταφορικά, ήταν η κόκκινη γραμμή μου και δεν το επιτρέπω σε κανένα. Η λέξη φασισμός για εμένα είναι κόκκινη γραμμή», είπε αρχικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

«Βρίσε με και πες μου ό,τι θέλεις. Μην μου πεις για την οικογένειά μου κι ότι είμαι φασίστας. Τα έχουμε βρει, είναι εξαιρετική προσωπικότητα, μυαλό και σε πάει μπροστά. Στο πάνελ είναι απρόβλεπτος. Δεν θα σταματήσω να λέω ότι χάνει την αίσθηση του χρόνου, τοποθετείται 8 λεπτά και καμιά φορά είναι όπως ξυπνήσει», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

«Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ξανά με τον Ανδρέα. Να πάμε να πιούμε τσίπουρα και να κάνουμε πλάκα. Δεν είμαι έτοιμος κι ώριμος να συνεργαστώ ξανά με τον Ανδρέα. Με είδα και τρόμαξα», κατέληξε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε στην Κατερίνα Καινούργιου, που αναμένεται να βγει σε άδεια εγκυμοσύνης, στο τέλος της εβδομάδας για να φέρει στον κόσμο το πρώτο παιδί της. «Όταν φύγει για να γεννήσει θα αναλάβω την εκπομπή με την ομάδα μας» αποκάλυψε ο δημοσιογράφος.

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, είναι παντρεμένος με τη Μαρία Δήμου και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την Κάλλια και τον Αντώνη.