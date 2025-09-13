«Swiped»: Έρχεται στο Disney+ στις 19 Σεπτεμβρίου η νέα ταινία για την δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτρια του Bumble

Μετά την πρεμιέρα της στο Toronto International Film Festival στις 9 Σεπτεμβρίου, η νέα ταινία «Swiped» έρχεται αποκλειστικά για να μείνει στο Disney+. Η 20th Century Studios δίνει ραντεβού για τις 19 Σεπτεμβρίου, δείχνοντας την ιστορία της Whitney Wolfe, της ιδιοκτήτριας της γνωστής πλατφόρμας γνωριμιών, Bumble.

Η ταινία «Swiped» που θα παίξει στο Disney+ είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της οραματίστριας και ιδρύτριας του Bumble. Παρουσιάζει την ιστορία της, Whitney Wolfe, την οποία υποδύεται η Lily James. Η Whitney Wolfe, με εξαιρετική επιμονή και ευρηματικότητα καταφέρνει να μπει στον ανδροκρατούμενο τεχνολογικό κλάδο.

Εκεί, λανσάρει μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη, καινοτόμα, εφαρμογή γνωριμιών (στην πραγματικότητα λανσάρει δύο) και ανοίγει τον δρόμο για να γίνει η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος γυναίκα.

Η ταινία «Swiped» είναι σε σκηνοθεσία της Rachel Lee Goldenberg και το σενάριο των Bill Parker, Rachel Lee Goldenberg και Kim Caramele. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Pierson Fodé, Clea DuVall, Pedro Correa, Ian Colleti, Coral Peña και Dan Stevens.

Ρroducers είναι οι Jennifer Gibgot, Andrew Panay και η Lily James.