Τάκης Παπαματθαίου: Από τον ΣΥΡΙΖΑ έχω πια φύγει τροχάδην, είμαι με τον Στέφανο Κασσελάκη

Μέσα σε όλα, δε, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε Τόσο για την αλλαγή θεώρησης σχετικά με το παιδικό θέατρο όσο και για τις εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Τάκης Παπαματθαίου στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Κυριάκο Θεοδοσίου στον Alpha.

“Νομίζω ότι γεννήθηκα κουρασμένος. Δηλαδή δεν έχω περιθώρια να ξεκουράζομαι. Σνόμπαρα το παιδικό θέατρο γιατί δεν γίνονταν καλές δουλειές, μέχρι που χτύπησε την πόρτα μου η Γιούλη Ηλιοπούλου. Οπότε όλη αυτή η άποψη μου ανατράπηκε. Και η ανατροπή έγινε από τα παιδιά” εξομολογήθηκε, αρχικά, ο Τάκης Παπαματθαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Από τον ΣΥΡΙΖΑ έχω πια φύγει… τροχάδην. Είμαι με τον Στέφανο Κασσελάκη. Αν με χρειαστούν, ας με φωνάξουν, εγώ είμαι διαθέσιμος. Το rebranding του Αλέξη Τσίπρα δεν νομίζω ότι θα πετύχει με τίποτα”.

“Δεν έχει χρηστικότητα ο όρος Αριστερά. Για παράδειγμα, έχω γνωρίσει δεξιούς που είναι πιο αριστεροί από τους αριστερούς και αριστερούς που είναι πιο δεξιοί από τους δεξιούς. Εγώ θα όριζα τον εαυτό μου περισσότερο ακριβιστή, παρά πολιτικό” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Τάκης Παπαμτθαίου στον Alpha το μεσημέρι της Κυριακής.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Τάκης Παπαματθαίου είχε αποκαλύψει τον ρόλο που έπαιξε ο Βλάσσης Μπονάτσος, στη σειρά «Απαράδεκτοι» που άφησε εποχή στην ιδιωτική τηλεόραση.