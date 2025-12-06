The End of an Era: Δείτε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για την Taylor Swift που έρχεται στο Disney+ στις 12 Δεκεμβρίου

Το Disney+ αποκαλύπτει ένα ολοκαίνουργιο τρέιλερ για το «The End of an Era», τη σειρά ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων, που καταγράφει την εξέλιξη, τον αντίκτυπο και τα παρασκήνια του «Taylor Swift | The Eras Tour».

Το «The End of an Era» είναι μια αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ που προσφέρει μια προσωπική ματιά στη ζωή της Taylor Swift, καθώς η περιοδεία της έκανε πρωτοσέλιδα και ενθουσίασε τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Στη σειρά εμφανίζονται επίσης οι Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Travis Kelce, Ed Sheeran και Florence Welch, μαζί με τους μουσικούς, τους χορευτές, την τεχνική ομάδα και μέλη της οικογένειάς της τραγουδίστριας, προσφέροντας μια αποκλειστική ματιά στο τι χρειάστηκε για να δημιουργηθεί ένα φαινόμενο. Δύο επεισόδια θα είναι διαθέσιμα κάθε εβδομάδα ξεκινώντας από τις 12 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο Disney+.

Παράλληλα, το «Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show», που γυρίστηκε στο Βανκούβερ του Καναδά, θα κάνει επίσης πρεμιέρα στις 12 Δεκεμβρίου, στο Disney+. Η ταινία παρουσιάζει ολόκληρη τη συναυλία που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας εμφάνισης της περιοδείας της και περιλαμβάνει ολόκληρο το «THE TORTURED POETS DEPARTMENT», το οποίο προστέθηκε στην περιοδεία μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ το 2024.

Το «Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era» είναι σε σκηνοθεσία του Don Argott και της Sheena M. Joyce και παραγωγή της Object & Animal. Η ταινία «Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show» είναι σε σκηνοθεσία του Glenn Weiss και παραγωγή της Taylor Swift Productions σε συνεργασία με την Silent House Productions.