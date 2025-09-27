Τo Disney+ καλωσορίζει το φθινόπωρο με 4 κορυφαίες ταινίες – Jonas Brothers και Έλιο στις οθόνες μας

Άρωμα φθινοπώρου και το Disney+ δεν θα μπορούσε να μην εμπλουτίσει το περιεχόμενό του με νέες πολυαναμενόμενες ταινίες. Swiped, Έλιο, και Jonas: Μια Χριστουγεννιάτικη Ταινία αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα να εμφανιστούν στην γνωστή πλατφόρμα.

Κάποιες αυτές από αυτές τις ταινίες ήδη ξεκίνησαν να παίζονται στο Disney+. Στην ίδια πλατφόρμα θα μεταδίδονται ζωντανά και οι αγώνες του UEFA Champions League Γυναικών, προσφέροντας κορυφαία ψυχαγωγία στους συνδρομητές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη η πλατφόρμα έχει εμπλουτιστεί από την τεράστια κινηματογραφική επιτυχία, «Λίλο & Στιτς» της Disney και το γεμάτο δράση, «Thunderbolts* Οι Νέοι Εκδικητές», των Marvel Studios.

«Jonas: Μια Χριστουγεννιάτικη Ταινία»

A Very Jonas Christmas Movie

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι fans των Jonas Brothers μπορούν επίσης να ανυπομονούν για την κωμωδία «Jonas: Μια Χριστουγεννιάτικη Ταινία» (A Very Jonas Christmas Movie), από την 20th Television και τη Disney Branded Television, όπου οι Kevin Jonas, Joe Jonas και Nick Jonas έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά εμποδίων καθώς προσπαθούν να πάνε από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη εγκαίρως για να περάσουν τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους.

Οι Jonas Brothers συμμετέχουν επίσης στην παραγωγή της ταινίας.

Διαθέσιμο από 14 Νοεμβρίου

«Έλιο»

Elio

Η ταινία «Έλιο» (Elio) είναι το πιο πρόσφατο κεφάλαιο στην κληρονομιά της αφήγησης της Disney και της Pixar. Έτσι, ακολουθεί τον Έλιο, έναν φανατικό λάτρη του διαστήματος με μεγάλη φαντασία, που διακτινίζεται στο Κοσμοσύμπαν, έναν διαπλανητικό οργανισμό με εκπροσώπους από μακρινούς γαλαξίες.

Καθώς θεωρείται λανθασμένα αρχηγός της Γης, ο Έλιο θα χρειαστεί να δημιουργήσει νέους δεσμούς με εκκεντρικές εξωγήινες οντότητες, να χειριστεί μια κρίση διαγαλαξιακών διαστάσεων και να ανακαλύψει ποιος είναι και πού πρέπει να βρίσκεται τελικά.

Διαθέσιμο από 17 Σεπτεμβρίου

«Swiped»

Η ταινία «Swiped», των 20th Century Studios, που έρχεται 19 Σεπτεμβρίου, είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της οραματίστριας και ιδρύτριας της διαδικτυακής πλατφόρμας γνωριμιών, Bumble. Η ταινία παρουσιάζει την ιστορία της, Whitney Wolfe, την οποία υποδύεται η Lily James. Η Whitney Wolfe, με εξαιρετική επιμονή και ευρηματικότητα καταφέρνει να μπει στον ανδροκρατούμενο τεχνολογικό κλάδο.

Εκεί, λανσάρει μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη, καινοτόμα, εφαρμογή γνωριμιών (στην πραγματικότητα λανσάρει δύο) και ανοίγει τον δρόμο για να γίνει η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος γυναίκα. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Ben Schnetzer, Myha’la, Jackson White, Dan Stevens, Ian Colleti, Mary Neely, Ana Yi Puig, Aidan Laprete, Pedro Correa, Coral Peña και Pierson Fode.

Η ταινία είναι σε σκηνοθεσία της Rachel Lee Goldenberg, σε σενάριο των Goldenberg, Bill Parker και Kim Caramele, ενώ producers είναι οι James, μαζί με το δίδυμο producers Jennifer Gibgot και Andrew Panay μέσω της Ethea Entertainment.

Διαθέσιμο από 19 Σεπτεμβρίου