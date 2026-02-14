To «Just the 2 of us» κάνει πρεμιέρα απόψε στο OPEN, με τον Νίκο Κοκλώνη

Απόψε, Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου στις 20:00, κάνει πρεμιέρα το μουσικό σόου «Just the 2 of us», μέσα από τη συχνότητα του OPEN.

Ο Νίκος Κοκλώνης προσκαλεί το κοινό στον 7ο κύκλο του «Just the 2 of us» και υπόσχεται ότι θα δημιουργήσει μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης, πιο φρέσκο, πιο λαμπερό, πιο παρεΐστικο και πιο ξεσηκωτικό από ποτέ.

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη μεγάλη βραδιά! Εντυπωσιακά σκηνικά, δυνατές ερμηνείες, ανατροπές και μοναδικές συνεργασίες συνθέτουν το σκηνικό ενός Σαββατόβραδου που κανείς δε θέλει να χάσει. Ο Νίκος Κοκλώνης δίνει τον ρυθμό και μας ενώνει όλους σε απολαυστικές βραδιές αυθεντικής διασκέδασης.

Ζευγάρια – έκπληξη με ανατρεπτικές συμπράξεις αγαπημένων προσώπων από τον χώρο της showbiz και καταξιωμένων καλλιτεχνών, ανεβαίνουν στη σκηνή για να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ποιοι θα ξεχωρίσουν και θα καταπλήξουν την κριτική επιτροπή, αλλά και ποιοι θα γίνουν οι αγαπημένοι του κοινού;

Στο backstage, το σύγχρονο παραμύθι ζωντανεύει, με την εκθαμβωτική Modern Cinderella να βρίσκει.. το γοβάκι της και να μεταμορφώνεται – κυριολεκτικά – σε πριγκίπισσα, δίπλα στον αγαπημένο και ξεχωριστό Τρύφωνα Σαμαρά. Μαζί θα υποδέχονται τα ζευγάρια μετά την ερμηνεία τους.