Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενο επεισόδιο: Η Ευανθία καταλήγει στο νοσοκομείο μετά από απόπειρα αυτοκτονίας

Εξελίξεις και αποκαλύψεις στo νέo επεισόδιo της σειράς του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 22:30 το βράδυ.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 24: Η Μελισσάνθη ταράζεται απ’ την αιφνιδιαστική επίσκεψη της μητέρας της, στο σπίτι της. Η Ευανθία καταλήγει στο νοσοκομείο, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας και η Ιουλία με τον Φωκά καλούνται, να το αντιμετωπίσουν με τις μέρες τους στη Θεσσαλονίκη, να φτάνουν στο τέλος τους. Η Ασπασία επανεξετάζει την απόφασή της, αφού ο Σταύρος όσο και αν λέει πως είναι καλά, τελικά στρέφεται στο ποτό για παρηγοριά.

Η Μάρθα προσπαθεί, να ελέγξει την ένταση ανάμεσα στο Στάθη και την Πολυξένη, ενώ η Πολυξένη γνωρίζει καλύτερα τον Ηλία και δέχεται να παίξει στην επόμενη ταινία του Βαρελά. Η Μαγδαληνή συναντάει ξανά την Τζένη και μια μεγάλη φιλία γεννιέται.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.