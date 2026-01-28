Το τρέιλερ για τη 2η σεζόν της σειράς «Daredevil: Born Again» με την επιστροφή της Jessica Jones

Η Marvel Television έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για τη δεύτερη σεζόν της σειράς «Daredevil: Born Again».

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Lithonia» του Ντόναλντ Γκλόβερ, το τρέιλερ επαναφέρει πολλούς από τους κεντρικούς χαρακτήρες της πρώτης σεζόν, με πρωταγωνιστές τον Charlie Cox ως Matt Murdock/Daredevil και τον Vincent D’Onofrio ως Wilson Fisk.

Σύμφωνα με τη νέα σύνοψη, στη δεύτερη σεζόν -η οποία αποτελείται από οκτώ επεισόδια- «ο δήμαρχος Wilson Fisk καταστέλλει τη Νέα Υόρκη, κυνηγώντας τον υπ’ αριθμόν ένα δημόσιο εχθρό, τον αυτόκλητο δικαστή του Hell’s Kitchen γνωστό ως Daredevil. Όμως, πίσω από τη μάσκα με τα κέρατα, ο Matt Murdock θα προσπαθήσει να αντεπιτεθεί μέσα από τις σκιές για να γκρεμίσει τη διεφθαρμένη αυτοκρατορία του Kingpin και να ανακτήσει το σπίτι του. Αντίσταση. Επανάσταση. Ανασυγκρότηση».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Deborah Ann Woll στο ρόλο της Karen Page, η Ayelet Zurer ως Vanessa Fisk, ο Wilson Bethel ως Benjamin Poindexter/Bullseye και η Margarita Levieva ως Heather Glenn.

Η σεζόν αποτελεί τη μεγάλη επιστροφή της Krysten Ritter στον ρόλο της Jessica Jones, ενώ ο σταρ του «Scream» Matthew Lillard εισέρχεται στο MCU ως ο μυστηριώδης Mr. Charles.

Δημιουργοί της σειράς είναι οι Matt Corman, Chris Ord και Dario Scardapane ο οποίος εκτελεί και χρέη showrunner.

Η σειρά έχει ήδη ανανεωθεί για τρίτο κύκλο. Σύμφωνα με το Deadline, η δεύτερη σεζόν αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Disney+ στις 24 Μαρτίου.