Τόνι Σφήνος για Ανδρέα Μικρούτσικο: Θα μπορούσε να ήταν στις δηλώσεις του λίγο πιο ευγενικός

Ο Τόνι Σφήνος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για την τοποθέτηση που έκανε προ ημερών ο Ανδρέας Μικρούτσικος για εκείνον. Ο καλλιτέχνης φρόντισε να δείξει την ενόχλησή του, λέγοντας πως ο παρουσιαστής θα μπορούσε να ήταν περισσότερο ευγενικός και λιγότερο αφοριστικός.

«Πάμε στα 16 χρόνια, χωρίς καμία επιτυχία, χωρίς καμία δισκογραφία», είπε αρχικά ο Τόνι Σφήνος για την καλλιτεχνική του πορεία και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δηλώσεις που έκανε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, πως είναι «άφωνος για τραγουδιστής».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν είπα ποτέ ότι είμαι ο Παβαρότι ή ο Έλτον Τζον και κάνω τη δισκογραφία με το σούπερ λαρύγγι. Αυτό που εγώ πρεσβεύω είναι η διασκέδαση. Αν ερχόταν μια φορά ίσως να δει από κοντά, θα είχε και μια πιο καλή άποψη ή γνώμη».

«Όντως, αν κάποιος δεν έχει δει, μπορεί να σου πει «τώρα αυτός τι κάνει; Καλά, δεν ακούμε και καμιά σούπερ φωνή». Δεν ισχυρίστηκα εγώ ότι είμαι τραγουδιστής. Γι’ αυτό λοιπόν θα μπορούσε να ήταν στις δηλώσεις του λίγο πιο ευγενικός και να μπορεί να καταλάβει με τόσα χρόνια πείρας τι εστί αυτό που βλέπει και τι είναι όλο αυτό το πράγμα και να μην είναι έτσι αφοριστικός».

«Θα πήγαινε ποτέ στην Eurovision;» ρωτήθηκε σε άλλο σημείο, με τον ίδιο να απαντάει: «Θα το σκεφτόμουν και μάλιστα πριν στείλω το οτιδήποτε, θα μιλήσω με τον κύριο Μικρούτσικο. Θα τον πάρω τηλέφωνο, θα του πω «Αντρέα, τι προτείνεις εσύ; Τι θέλεις να φτιάξουμε;». Θα του πω ‘έλα, ψήνεσαι; Πέταξε μια ιδέα’».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, ο Τόνι Σφήνος αναφέρθηκε στην πιθανή συμμετοχή του στην εκπομπή “Your Face Sounds Familiar” στον ΑΝΤ1, εκφράζοντας ενδιαφέρον.

Υπενθυμίζεται πως ο Τόνι Σφήνος κάνει απόψε πρεμιέρα σε νυχτερινό κέντρο του Πειραιά. Οι εμφανίσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή, με τον Τόνι Σφήνο να εμφανίζεται μαζί με την Εμμανουέλα Λάμπη και την Αντονέλλα, που συμμετέχουν σταθερά στο σχήμα ως «τσικάκια».