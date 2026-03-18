Βαγγέλης Περρής για Ελένη Μενεγάκη: Η αμοιβή της δεν χωράει σε αυτό το μάζεμα που γίνεται στην τηλεόραση

Ο Βαγγέλης Περρής θεωρεί πως η Ελένη Μενεγάκη, πολύ δύσκολα θα επιστρέψει στην τηλεόραση, την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Ο δημοσιογράφος ανέφερε σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» πως οι αμοιβές των παρουσιαστών έχουν «συρρικνωθεί» και εκτίμησε ότι πολύ δύσκολα θα βρεθεί σημείο επαφής με την κορυφαία παρουσιάστρια.

Σε ερώτηση για την Ελένη Μενεγάκη και το ενδεχόμενο της επιστροφής της ο Βαγγέλης Περρής ανέφερε: «Δεν το βλέπω από την άποψη ότι είναι οικονομικά τα δεδομένα. Η τηλεόραση μαζεύεται, η αμοιβή της Ελένης Μενεγάκη δικαιολογημένα δεν χωράει σε αυτό το μάζεμα, επομένως δύσκολο να βρεθεί σημείο επαφής».

Για το ψυχαγωγικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ και τους παρουσιαστές που έχουν περάσει από τον σταθμό, ο Βαγγέλης Περρής ανέφερε πως άλλα τους υπόσχονται και άλλα βλέπουν στην πορεία της σεζόν. «Η ψυχαγωγία του ΣΚΑΪ είναι αποτέλεσμα μιας βαθύτατης ψυχαγωγίας να μην κάνουμε ψυχαγωγία. Στον ΣΚΑΪ με το ζόρι αποφασίζουν να κάνουν ψυχαγωγία, καλούν ανθρώπους που τους υπόσχονται τον ουρανό με τ’ άστρα και μετά από λίγο σβήνουν τ’ άστρα, τους παίρνουν και τον ουρανό, ενώ δεν τους έχουν δώσει καθόλου το περιθώριο αυτό», είπε ο Βαγγέλης Περρής.

Για τον Κώστα Τσουρό: «Άλλα του τάξανε, άλλα του δείξανε και άλλα τους έταξε και άλλα τους έδειξε», ενώ τέλος απάντησε για τον Σάκη Ρουβά ο οποίος θα βρεθεί στην παρουσίαση του YFSF: «Θα διαβάζει το auto cue», κατέληξε ο Βαγγέλης Περρής.

«Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού, το θέμα τελειώνει εδώ», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη, διαψεύδοντας ως ανυπόστατα τα σχετικά δημοσιεύματα περί χωρισμού από τον σύζυγό της.