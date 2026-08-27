Χρηματιστήρια: Διόρθωση από τα υψηλά 17ετίας στην Αθήνα – «Βουτιά» στις ευρωαγορές

Μικρές απώλειες σημειώθηκαν στο Euronext Athens στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Πέμπτης (27.8.2026), μια μέρα αφού το χρηματιστήριο στην Αθήνα είχε βρεθεί σε υψηλά 17ετίας

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες της τάξης του 0,74% στις 2.667,04 μονάδες, με τους επενδυτές στο χρηματιστήριο να «ξεκουράζονται» μετά τα αποτελέσματα της Τετάρτης

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Ο τζίρος ανήλθε στα 263,75 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.061.164 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,81%, και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,82%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+3,91%), της Metlen (+0,85%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,81%) και της Aegean Airlines (+0,41%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-3,46%), της Lamda Development (-2,71%), της Alpha Bank (-2,58%), της Coca Cola HBC (-2,38%) και της Optima Bank (-2,24%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.441.563 και 5.769.587 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 42,11 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 31,96 εκατ. ευρώ, ενώ ανοδικά κινήθηκαν 33 μετοχές, 73 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

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«Καθίζηση» στην Ευρώπη

Η πλειοψηφία των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων καταγράφει σημαντικές απώλειες, στον απόηχο δηλώσεων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση επιτοκίων, αλλά και λόγω της μικρής ανόδου που σημειώνει το πετρέλαιο.

Στα ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx απώλειες της τάξης του 0,71% στις 651,78 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο -0,79% στις 10,792 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,26% στις 26,355 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο -1,68% στις 8,319 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει απώλειες της τάξης του 1,17% στις 52.265 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο -0,92% στις 19,881 μονάδες.