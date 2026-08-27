Wall Street: Επανάκαμψη με τεχνολογικό ράλι και το βλέμμα στον Γουόρς

Η Wall Street είδε τους βασικούς της δείκτες να επανακάμπτουν παίρνοντας ώθηση από το τεχνολογικό ράλι που σημειώθηκε με οδηγό την Nvidia και να ολοκληρώνουν με κέρδη τη συνεδρίαση της Πέμπτης (27.8.2026).

Η Nvidia ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο και έδωσε πρόβλεψη για τριμηνιαία έσοδα υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της Wall Street, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να αναθαρρήσουν, μετά τις απώλειες της Τετάρτης.

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Σε επίπεδο κερδοφορίας, η Nvidia (η μετοχή της οποίας σημείωσε άνοδο σχεδόν 9%) ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 2,22 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των αναλυτών που τα τοποθετούσε στα 2,10 δολάρια. Τα έσοδα έφτασαν τα 96,22 δισ. δολάρια, έναντι μέσης εκτίμησης της αγοράς για 92,17 δισ. δολάρια.

Για το τρίτο τρίμηνο, η διοίκηση της Nvidia προβλέπει ότι τα έσοδα θα διαμορφωθούν στα 108 δισ. δολάρια αντί 104,19 δισ. δολαρίων που αναμενόταν σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Όπως επισημαίνεται από αναλυτή στο CNBC, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες εξακολουθούν να δαπανούν σημαντικά ποσά για τα τσιπ της Nvidia, στηρίζοντας τις επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη, την ώρα που πολλές από αυτές επιταχύνουν την ανάπτυξη των δικών τους chips.

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Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,20% στις 53.568,55 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε κέρδη της τάξης του 0,69% στις 7.728,57 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ολοκλήρωσε δυναμικά τη συνεδρίαση στο +1,57% στις 26.541,35 μονάδες.

Ήπιες πιέσεις καταγράφηκαν στην αγορά ομολόγων, με τις αποδόσεις να κινούνται υψηλότερα. Το 10ετές διαμορφώθηκε στο 4,672% και το 30ετές στο 5,191%.

Η ώρα του Γουόρς

Τα βλέμματα όλων πλέον μαγνητίζει η ομιλία που θα δώσει την Παρασκευή ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση λίγους μήνες αφού ανέλαβε τη θέση του.

Την ώρα που οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, καθώς ο επίμονος πληθωρισμός και οι ανησυχίες γύρω από το δημοσιονομικό έλλειμμα συνεχίζουν να επιβαρύνουν το κλίμα, ο Κέβιν Γουόρς δέχεται πιέσεις να ακολουθήσει πιο ξεκάθαρη στάση, αντίστοιχη με εκείνη των προκατόχων του, και να δώσει σαφέστερα μηνύματα για τις πιθανές κινήσεις της Fed μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κάνσας Σίτι, Τζέφρι Σμιντ, δήλωσε στο CNBC ότι τα σημερινά επίπεδα των επιτοκίων δεν περιορίζουν την οικονομία, εκφράζοντας παράλληλα την άποψη ότι χρειάζονται νέες αυξήσεις προκειμένου ο πληθωρισμός να κινηθεί προς τον στόχο της Fed.

Στο μέτωπο της αγοράς εργασίας, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν στις 203.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 22 Αυγούστου. Ο αριθμός ήταν χαμηλότερος από τις 208.000 αιτήσεις που είχαν προβλέψει οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters.

Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα αγαθών των ΗΠΑ διευρύνθηκε τον Ιούλιο στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2025, ενώ οι εισαγωγές κεφαλαιουχικού εξοπλισμού κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.