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Ο χρυσός σε τροχιά για την μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο εδώ και 30 χρόνια

Οι επενδυτές στρέφονται τώρα στην ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς
FILE PHOTO: Gold bars at Hatton Garden Metals in London, Britain, June 10, 2026. REUTERS/Toby Shepheard/File Photo
REUTERS / Toby Shepheard / File Photo
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Οι τιμές του χρυσού συνεχίζουν ανοδικά έχοντας φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών, καθώς η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιότητα τροφοδότησαν το ράλι του πολύτιμου μετάλλου.

Ο χρυσός θεωρείται ασφαλές καταφύγιο από τους επενδυτές και η τιμή του τείνει να αυξάνεται σε περιόδους αβεβαιότητας όπως η διαταραχή στη Μέση Ανατολή.

Το πολύτιμο μέταλλο έχει αυξηθεί κατά περίπου 15% τον Αύγουστο σημειώνοντας άνοδο πάνω από τα 4.600 δολάρια ανά ουγγιά στις συναλλαγές της Πέμπτης (27.8.2026). Αυτή η επίδοση θέτει τον χρυσό σε τροχιά για την καλύτερη μηνιαία του απόδοση εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, από τον Σεπτέμβριο του 1999.

Ο χρυσός έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και τις αναταράξεις στην αγορά ομολόγων.

Οι επενδυτές σταθμίζουν τις προοπτικές για τη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) ενόψει μιας κρίσιμης συνεδρίασης τον επόμενο μήνα. Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη (26.8.2026) έδειξαν ότι οι καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούλιο και παρέμειναν πολύ πάνω από τον στόχο της Fed, υποστηρίζοντας μια ανοδική προοπτική για τα επιτόκια.

Οι επενδυτές στρέφονται τώρα στην ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο ετήσιο συμπόσιο Jackson Hole την Παρασκευή, αν και δεν αναμένεται να προσφέρει σαφή καθοδήγηση σχετικά με την απόφαση πολιτικής της κεντρικής τράπεζας τον Σεπτέμβριο.

Εν τω μεταξύ, σε άλλες εξελίξεις που επηρεάζουν την αγορά οι καθαρές εισαγωγές χρυσού της Κίνας μέσω του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκαν περίπου 11% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, υποστηριζόμενες από την ισχυρότερη επενδυτική ζήτηση.

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