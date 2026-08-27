Χρηματιστήρια: Διακυμάνσεις πριν το φράγμα των 2.700 μονάδων στην Αθήνα – Πιέσεις στην Ευρώπη

Περιορισμένου εύρους διακυμάνσεις ακολουθεί ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ο οποίος έχει πλησιάσει τα επίπεδα των 2.700 μονάδων, την ώρα που στην Ευρώπη οι προβλέψεις για αύξηση των επιτοκίων συντηρούν επιφυλακτικούς τους αγοραστές.

Με επιφυλακτικότητα κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς τα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενισχύουν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Fed.

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O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται λίγο κάτω από τις 2.690 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 55 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil, της Πειραιώς και της Εθνικής.

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Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn και της Coca Cola HBC.

Ανοδικά κινούνται 45 μετοχές, 48 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Στάση αναμονής στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη ο δείκτης Euro Stoxx 50 κινείται ελαφρώς ανοδικά κοντά στο 0,10%, την ώρα που ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο που ξεπερνά το 0,20%.

Σε αντίθετη τροχιά, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωνει πτώση μεγαλύτερη του 0,50%, με τον CAC 40 στο Παρίσι να έχει επίσης αρνητικό πρόσημο κοντά στο 0,30%.