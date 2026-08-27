Συμβαίνει τώρα:
Αγορές

Χρηματιστήρια: Διακυμάνσεις πριν το φράγμα των 2.700 μονάδων στην Αθήνα – Πιέσεις στην Ευρώπη

Σε εγρήγορση για την αύξηση των επιτοκίων οι επενδυτές
Financial data on a monitor,Stock market data on LED display concept
Φωτογραφία iStock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Περιορισμένου εύρους διακυμάνσεις ακολουθεί ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ο οποίος έχει πλησιάσει τα επίπεδα των 2.700 μονάδων, την ώρα που στην Ευρώπη οι προβλέψεις για αύξηση των επιτοκίων συντηρούν επιφυλακτικούς τους αγοραστές.

Με επιφυλακτικότητα κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς τα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενισχύουν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Fed.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται λίγο κάτω από τις 2.690 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 55 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil, της Πειραιώς και της Εθνικής.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn και της Coca Cola HBC.

Ανοδικά κινούνται 45 μετοχές, 48 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Στάση αναμονής στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη ο δείκτης Euro Stoxx 50 κινείται ελαφρώς ανοδικά κοντά στο 0,10%, την ώρα που ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο που ξεπερνά το 0,20%.

Σε αντίθετη τροχιά, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωνει πτώση μεγαλύτερη του 0,50%, με τον CAC 40 στο Παρίσι να έχει επίσης αρνητικό πρόσημο κοντά στο 0,30%.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
111
103
102
100
93
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo