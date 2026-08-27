Αγορές

Στα 87 δολάρια υποχωρεί το Brent με φόντο την διπλωματική πρόοδο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής

Περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από το Ορμούζ την Τρίτη (26.8.2026) ενώ οι νάρκες έχουν απομακρυνθεί
A general view of the PCK refinery, a crude oil processing facility supplying gasoline, jet fuel, diesel and fuel oil, in Schwedt/Oder, Germany, August 26, 2026.
REUTERS / Axel Schmidt
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Με ήπιους ρυθμούς συνεχίζεται η πτώση των τιμών του πετρελαίου για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση την Πέμπτη (27.8.2026) εν μέσω ενδείξεων διπλωματικής προόδου στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Το αργό πετρέλαιο τύπου Brent υποχωρεί προς τα 87 δολάρια το βαρέλι ενώ στα 81 δολάρια πλησιάζει η τιμή του αμερικανικού τύπου αργού WTI με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ας σημειωθεί ότι το Ιράν και το Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για το μερίδιο κάθε χώρας στα ύδατα των Στενών του Ορμούζ και τα σχετικά έσοδα, αν και η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι το άνοιγμα της κρίσιμης πλωτής οδού θα απαιτούσε κάτι περισσότερο από μια συμφωνία του Ιράν με το Ομάν.

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από το Ορμούζ την Τρίτη (26.8.2026), ενώ επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι οι νάρκες στην πλωτή οδό είχαν καθαριστεί.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν επίσης δεχθεί πιέσεις αυτή την εβδομάδα, αφού οι νέες οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν αποδείχθηκαν λιγότερο επιθετικές από ό,τι φοβόντουσαν οι αγορές, με τον Λευκό Οίκο μέχρι στιγμής να γλιτώνει τους εμπορικούς εταίρους του Ιράν από αυστηρότερα μέτρα.

Την αγορά επηρεάζουν όμως και οι εξελίξεις στο μέτωπο του άλλου πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να σχεδίαζε μια κλιμάκωση στην Ουκρανία, διατηρώντας στο επίκεντρο τους κινδύνους για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

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