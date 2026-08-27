«Τσιμπάνε» οι τιμές του πετρελαίου μετά τη σύγχυση για το άνοιγμα του Ορμούζ και την κλιμάκωση του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας

Αλλάζουν κατεύθυνση οι τιμές του πετρελαίου μετά από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, καθώς οι αγορές σταθμίζουν από τη μια μεριά τη βελτίωση των προοπτικών εφοδιασμού μέσω των Στενών του Ορμούζ και από την άλλη μεριά τις αυξανόμενες διαταραχές στις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας.

Στον απόηχο αυτών των εξελίξεων το πετρέλαιο Brent ενισχύεται και πάλι πάλι πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικού τύπου αργό WTI κινείται πάνω από τα 82 δολάρια.

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Ας σημειωθεί ότι ο στρατός του Ιράν δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για την κατανομή των εσόδων σχετικά με τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας από τα Στενά του Ορμούζ αυξάνοντας τις ελπίδες ότι οι διαταραχές στη ναυτιλία θα μπορούσαν να μειωθούν.

Ωστόσο, η Τεχεράνη τόνισε ότι η συμφωνία δεν εγγυάται την άμεση επαναλειτουργία των Στενών, διατηρώντας αυξημένη την αβεβαιότητα.

Η Σαουδική Αραβία φαίνεται επίσης να αυξάνει τα φορτία πετρελαίου από τους τερματικούς σταθμούς του Περσικού Κόλπου, καθώς αναζητά εναλλακτικές λύσεις σε διαδρομές που είναι εκτεθειμένες σε επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Εν τω μεταξύ, αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Οι συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και λιμάνια διαταράσσουν την ενεργειακή υποδομή της χώρας και θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητά της να εξάγει αργό και ραφιναρισμένα προϊόντα.