Σταθερά πάνω από τα 88 δολάρια το Brent – Νέος κίνδυνος για την αγορά η κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, παρά την μικρή πτώση στο τέλος της εβδομάδας, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει μεταφέρει την προσοχή της αγοράς από τη Μέση Ανατολή στην Ανατολική Ευρώπη.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent διατηρείται πάνω από τα 88 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Παρασκευής (28.8.2026), σημειώνοντας περιορισμένη πτώση μετά την χθεσινή ανάκαμψη, σε συνέχεια των πληροφοριών που ανέφεραν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την Ουκρανία δεν είχαν αποφέρει αποτελέσματα και ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εντείνει τον πόλεμο.

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Οι συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και λιμάνια διαταράσσουν την ενεργειακή υποδομή της χώρας και θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητά της να εξάγει αργό πετρέλαιο και ραφιναρισμένα προϊόντα.

Παρόλαυτά, σε επίπεδο εβδομάδας οι τιμές του πετρελαίου τείνουν να κλείσουν με απώλειες, με το Brent κοντά στα 88 δολάρια το βαρέλι και το αργό WTI να διολισθαίνει προς τα 83 δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας οι αγορές στάθμισαν σημάδια διπλωματικής προόδου στη Μέση Ανατολή και βελτίωσης των προοπτικών εφοδιασμού μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο στρατός του Ιράν δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για την κατανομή των εσόδων από την διαχείριση της ναυσιπλοΐας από τα Στενά, αν και η Τεχεράνη τόνισε ότι η συμφωνία δεν εγγυάται την άμεση επαναλειτουργία της πλωτής οδού.