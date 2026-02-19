Άλμα στο πετρέλαιο καθώς ηχούν τύμπανα πολέμου στο Ιράν

Πάνω από τα 71 δολάρια το βαρέλι οδεύουν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent μετά το χθεσινό άλμα στον απόηχο των πληροφοριών για πιθανή σύγκρουση ΗΠΑ με Ιράν.

Στις σημερινές συναλλαγές το πετρέλαιο κινείται πάνω από τα 71 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,5% καθώς οι φόβοι εντείνονται για το εύρος των συνεπειών ενός πολέμου στο Ιράν.

Είχε προηγηθεί άνοδος 4% στις συναλλαγές της Τετάρτης (18.2.2026), η μεγαλύτερη άνοδος από τα τέλη Οκτωβρίου, σε μια συγκυρία που οι επενδυτές προεξοφλούσαν πιθανές διαταραχές στην προσφορά. Βασικός φόβος για την αγορά πετρελαίου είναι ότι μια κλιμάκωση της έντασης θα μπορούσε να διαταράξει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διοχετεύεται το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ δεν θα είναι μια απλή υπόθεση και πιθανότατα θα εξελιχθεί σε μια στρατιωτική εκστρατεία εβδομάδων λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από παράγοντες όπως ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ υποστηρίζει ένα αποτέλεσμα που στοχεύει στην αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν μέχρι στιγμής άκαρπες, με την Τεχεράνη να λέει ότι είχε καταλήξει σε μια γενική συμφωνία με την Ουάσινγκτον στο πλαίσιο μιας πιθανής σύγκλισης στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι το Ιράν δεν ανταποκρίθηκε στις κόκκινες γραμμές των ΗΠΑ και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η στρατιωτική βία παραμένει ως μια επιλογή.

Ας σημειωθεί επίσης ότι τα στοιχεία για τη βιομηχανία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 0,61 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, αντισταθμίζοντας εν μέρει μια αύξηση 13,4 εκατομμυρίων βαρελιών την προηγούμενη εβδομάδα. Πρόκειται για την μεγαλύτερη αύξηση από τον Ιανουάριο του 2023.