Αγορές

Άλμα στο χρηματιστήριο της Ιαπωνίας μετά τον εκλογικό θρίαμβο της πρωθυπουργού Τακαΐτσι

Ο δείκτης Nikkei στο χρηματιστήριο του Τόκιο αντέδρασε με άνοδο 5% στα εκλογικά αποτελέσματα
Μετοχές στο Χρηματιστήριο του Τόκιο
REUTERS/Manami Yamada/File Photo

Το χρηματιστήριο στο Τόκιο καταγράφει αλματώδη άνοδο σήμερα (+5% στο άνοιγμα), την επομένη του εκλογικού θριάμβου της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι, που ανοίγει τον δρόμο για την αύξηση των κρατικών δαπανών και για κολοσσιαίες φορολογικές ελαφρύνσεις, αν και ειδικοί διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για την εφαρμογή τέτοιων μέτρων και τα αποτελέσματά τους.

Περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), ο δείκτης Nikkei στο χρηματιστήριο του Τόκιο σημείωνε άνοδο 4,5% στις 56.694 μονάδες, αφού έσπασε για λίγη ώρα -για πρώτη φορά στα χρονικά- το φράγμα των 57.000 μονάδων. Η δυναμική συνεχίστηκε με διακυμάνσεις του δείκτη κοντά στις 5.700 μονάδες.

Η υπερσυντηρητική κ. Τακαΐτσι, η οποία έγινε τον Οκτώβριο η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε επικεφαλής της κυβέρνησης, επέλεξε να διαλύσει την κάτω Βουλή στα τέλη Ιανουαρίου, καθώς ο κυβερνητικός συνασπισμός της δεν διέθετε παρά οριακή πλειοψηφία.

Κέρδισε το στοίχημα: το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ) της και το Κόμμα της Καινοτομίας (Ισίν) εξασφαλίζουν πλειοψηφία δυο τρίτων στη Βουλή, σύμφωνα με το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
143
99
73
72
69
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo