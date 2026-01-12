«Αναταραχή» στις αγορές προκαλεί η σύγκρουση του Τραμπ με τη Fed

Σε καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας κινούνται οι διεθνείς αγορές, καθώς η ένταση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, κλονίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Σύμφωνα με το Reuters, η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο ποινικής διερεύνησης εις βάρος του επικεφαλής της Fed, με αφορμή κατάθεσή του στο Κογκρέσο για έργα ανακαίνισης στα κεντρικά της τράπεζας. Ο ίδιος ο Τζέρομ Πάουελ έκανε λόγο για προσπάθεια πολιτικής πίεσης προς τη Fed, προκαλώντας ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Πιέσεις στο δολάριο – Στροφή επενδυτών σε «ασφαλή» καταφύγια όπως χρυσός

Η αντίδραση των αγορών ήταν άμεση. Το δολάριο βρέθηκε υπό πίεση, ενώ τα futures των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών κινήθηκαν πτωτικά, με τους επενδυτές να αποφεύγουν το ρίσκο ενόψει πιθανών πολιτικών παρεμβάσεων στη νομισματική πολιτική. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι η ισοτιμία ευρώ – δολαρίου κινείται ανοδικά έχοντας καταγράψει υψηλό στα 1,1696 μέχρι τις 12:20 μμ. ώρα Ελλάδος.

Την ίδια ώρα, ο χρυσός σημείωσε ισχυρή άνοδο, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα με άνοδο πάνω από 2,20% πάνω από τα 4,600 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς η αβεβαιότητα ωθεί τους επενδυτές σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, εν μέσω φόβων για αποσταθεροποίηση των αγορών.

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Ήπιες απώλειες στο άνοιγμα

Στην Ευρώπη, τα χρηματιστήρια άνοιξαν με ήπιες απώλειες, επηρεασμένα από το αρνητικό κλίμα που διαμορφώνεται διεθνώς. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις ΗΠΑ, καθώς ενδεχόμενη υπονόμευση της ανεξαρτησίας της Fed θα μπορούσε να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές και στη χάραξη νομισματικής πολιτικής.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον τόσο στις πολιτικές εξελίξεις στην Ουάσινγκτον όσο και στα οικονομικά στοιχεία που αναμένονται σε Ευρώπη και ΗΠΑ, τα οποία πρόκειται να καθορίσουν τη βραχυπρόθεσμη πορεία των αγορών.